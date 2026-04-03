انتقاد شدید ماکرون از تناقضگوییهای ترامپ درباره جنگ ایران
به گزارش ایلنا، «امانوئل ماکرون» رئیسجمهوری فرانسه با انتقاد از مواضع «دونالد ترامپ» همتای آمریکایی خود در قبال جنگ با ایران، تأکید کرد که نمیتوان این اظهارات را جدی تلقی کرد.
ماکرون با اشاره به تغییرات مکرر در مواضع رئیسجمهوری آمریکا گفت: «وقتی جدی هستیم، هر روز خلاف حرف دیروزمان صحبت نمیکنیم؛ شاید بهتر باشد هر روز اظهار نظر نکنیم».
وی افزود: «ترامپ بارها اهداف خود در جنگ با ایران را تغییر داده و همین موضوع باعث شده مواضع وی از ثبات و انسجام لازم برخوردار نباشد».