خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

انتقاد شدید ماکرون از تناقض‌گویی‌های ترامپ درباره جنگ ایران

کد خبر : 1768664
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس‌جمهوری فرانسه با انتقاد از مواضع همتای آمریکایی خود در قبال جنگ با ایران، تأکید کرد که نمی‌توان این اظهارات را جدی تلقی کرد.

به گزارش ایلنا، «امانوئل ماکرون» رئیس‌جمهوری فرانسه با انتقاد از مواضع «دونالد ترامپ» همتای آمریکایی خود در قبال جنگ با ایران، تأکید کرد که نمی‌توان این اظهارات را جدی تلقی کرد.

ماکرون با اشاره به تغییرات مکرر در مواضع رئیس‌جمهوری آمریکا گفت: «وقتی جدی هستیم، هر روز خلاف حرف دیروزمان صحبت نمی‌کنیم؛ شاید بهتر باشد هر روز اظهار نظر نکنیم».

وی افزود: «ترامپ بارها اهداف خود در جنگ با ایران را تغییر داده و همین موضوع باعث شده مواضع وی از ثبات و انسجام لازم برخوردار نباشد».

 

 

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
ایران کیش
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار