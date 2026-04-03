اذعان رسانههای رژیم صهیونیستی به بنبست؛
موشکها همچنان فرود میآیند و نظام ایران هنوز پابرجاست
رسانههای رژیم صهیونیستی از تداوم حملات موشکی و پهپادی ایران و افزایش نگرانیها در جبهه داخلی این رژیم خبر میدهند.
به گزارش روزنامه «اسرائیل هیوم»، در پی حملات موشکی ایران، دستکم ۱۰ محل اصابت در مناطق مرکزی سرزمینهای اشغالی ثبت شده است.
همزمان، رسانهها از به صدا درآمدن آژیرهای هشدار در مناطق شمالی در پی نگرانی از نفوذ پهپادها خبر دادهاند.
در همین راستا، روزنامه «یدیعوت آحارونوت» با اشاره به روند جنگ اذعان کرده است که نشانهای روشن از پیروزی مشاهده نمیشود.
این روزنامه تأکید کرد: «نظام در ایران همچنان پابرجاست و موشکها همچنان در حال فرود آمدن هستند».