به گزارش ایلنا، «ولادیمیر پوتین»، رئیس‌جمهور روسیه امروز -پنجشنبه- در دیدار با «بدر عبدالعاطی»، وزیر خارجه مصر ضمن ابراز امیدواری برای حل‌وفصل درگیری‌های خاورماینه در اسرع وقت گفت که مسکو به سهم خود آماده است تا هرکاری در حد توان را انجام دهد که منطقه خاورمیانه به حالت عادی بازگردد.

وی در این دیدار که در کاخ کرملین انجام شد، با اشاره به تحولات اخیر خاورمیانه پس از تجاوز نظامی آمریکا و رژیم اسرائیل به ایران اظهار داشت:‌ «روز گذشته، رئیس جمهور آمریکا نیز در مورد حل‌وفصل سریع این درگیری صحبت کرد؛ تکرار می‌کنم: ما، به سهم خود نیز آماده هستیم که هر کاری در این راستا انجام دهیم».

رئیس‌جمهور روسیه با اشاره به گفت‌وگوی تلفنی روز سه‌شنبه خود با همتای مصری ادامه داد: «در این تماس هم درباره روابط دوجانبه و هم در مورد مسائل مربوط به تحولات منطقه بحث کردیم اما برای ما مهم است که تماس‌های منظم را حفظ کنیم».

پوتین با بیان اینکه روسیه و مصر طرح‌های خوب همکاری زیادی دارند که بسیاری از آنها امروز در حال اجرا است، از پروژه ساخت نیروگاه هسته‌ای به عنوان یکی از این طرح‌ها یاد کرد.

وی همچنین با اشاره به طرح ساخت یک منطقه صنعتی با مشارکت روسیه در مصر بیان کرد: «بیش از ۱۰ شرکت بزرگ روسی تمایل خود را برای کار در این منطقه ابراز کرده‌اند؛ علاوه بر این، ما می‌توانیم درباره ایجاد یک قطب غلات و انرژی در مصر گفت‌وگو کنیم».

رئیس‌جمهور روسیه با اشاره به تدارک مسکو برای برگزاری نشست سران روسیه و آفریقا در ماه اکتبر (مهر – آبان ۱۴۰۵)، ابراز امیدواری کرد که رئیس‌جمهور مصر در این نشست حضور یابد.

وزیر خارجه مصر نیز در این دیدار با تایید حضور هیات کشورش در اجلاس سران روسیه و آفریقا گفت: «ما بسیار امیدواریم که مرحله حاد اوضاع در منطقه ما اکنون پایان یابد تا رئیس جمهور ما بتواند شخصاً در این اجلاس شرکت کند».

بدر عبدالعاطی همچنین اظهار داشت:‌ «حامل یک پیام کتبی از رئیس‌جمهور مصر هستم که به من دستور داده شده است آن را شخصاَ به پوتین تقدیم کنم».

دیپلمات مصری با قدردانی از همکاری سازنده روسیه در ساخت نیروگاه‌ هسته‌ای در مصر، گفت: «پروژه دوم مشترک دو کشور برای ایجاد یک منطقه صنعتی روسی، بسیار مهم است و ما به حمایت مداوم رهبری روسیه از این پروژه اعتماد داریم و امیدوار هستیم که این پروژه نیز به واقعیت تبدیل شود».

وی همچنین از ایده پوتین مبنی بر ایجاد قطب انرژی و غلات در مصر استقبال کرد و حمایت کشورش را از این ابتکار اعلام کرد.

