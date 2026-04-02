ترور ۳ خبرنگار لبنانی، تعرضی آشکار به آزادی مطبوعات است

به گزارش ایلنا به نقل از المیادین، کارشناسان سازمان ملل گفت که ترور ۳ خبرنگار لبنانی، تعرضی آشکار به آزادی مطبوعات از سوی نیروهای رژیم اسرائیل است.

وی گفت: »تلاش اسرائیل برای خاموش‌کردن گزارش‌ها درباره عملیات نظامی‌اش در لبنان، اقدامی نفرت‌انگیز است.کشتن خبرنگاران و سپس ادعای وابستگی آنان به گروه‌های مسلح، به رویه‌ای خطرناک و تکراری از سوی اسرائیل تبدیل شده است».

این مقام سازمان ملل افزود: «خبرنگارانی که در درگیری‌های مسلحانه وظیفه حرفه‌ای خود را انجام می‌دهند، غیرنظامی‌اند و هدف قرار دادن یا حمله به آن‌ها مجاز نیست. کشتار عمدی خبرنگاران، جنایت جنگی و نقض فاحش حقوق بین‌الملل بشر و حقوق بشردوستانه است».

انتهای پیام/