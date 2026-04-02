مقام سازمان ملل:
ترور ۳ خبرنگار لبنانی، تعرضی آشکار به آزادی مطبوعات است
کارشناس سازمان ملل ترور خبرنگاران لبنانی توسط رژیم صهیونیستی را محکوم کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از المیادین، کارشناسان سازمان ملل گفت که ترور ۳ خبرنگار لبنانی، تعرضی آشکار به آزادی مطبوعات از سوی نیروهای رژیم اسرائیل است.
وی گفت: »تلاش اسرائیل برای خاموشکردن گزارشها درباره عملیات نظامیاش در لبنان، اقدامی نفرتانگیز است.کشتن خبرنگاران و سپس ادعای وابستگی آنان به گروههای مسلح، به رویهای خطرناک و تکراری از سوی اسرائیل تبدیل شده است».
این مقام سازمان ملل افزود: «خبرنگارانی که در درگیریهای مسلحانه وظیفه حرفهای خود را انجام میدهند، غیرنظامیاند و هدف قرار دادن یا حمله به آنها مجاز نیست. کشتار عمدی خبرنگاران، جنایت جنگی و نقض فاحش حقوق بینالملل بشر و حقوق بشردوستانه است».