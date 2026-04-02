به گزارش ایلنا، اکسیوس در این گزارش ادعایی خود به نقل از سه مسئول آمریکایی نوشت که رایزنی‌ها میان واشنگتن و تهران در حال انجام است تا زمینه‌ یک آتش‌بس بلندمدت فراهم شود.

این منابع تأکید کرده‌اند که گفت‌وگوها ممکن است مستقیم یا از طریق واسطه‌ها دنبال شود، اما جزئیات بیشتری منتشر نشده است.

این منابع همچنین تأکید کرده‌اند که نتیجه نهایی این مذاکرات هنوز مشخص نیست و هیچ توافق قطعی به دست نیامده است.

دو منبع آگاه دیگر نیز به اکسیوس گفته‌اند که دونالد ترامپ، روز گذشته با محمد بن سلمان، ولیعهد سعودی تماس تلفنی داشته و در مورد احتمال آتش‌بس گفتگو کرده است. او همچنین با محمد بن زاید آل نهیان، رئیس امارات متحده عربی صحبت کرده است.

یک منبع دیگر مدعی شده است که جیمز دی‌ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا در ۳۱ مارس با واسطه‌ها درباره گزینه‌های آتش‌بس احتمالی گفت‌وگو کرده و به طرف ایرانی اعلام کرده که واشنگتن برای توقف آتش‌بس تمایل دارد مشروط بر اینکه مطالبات آمریکا، از جمله بازگشایی تنگه هرمز، برآورده شود.

این منبع افزوده که ونس مواضع ترامپ مبنی بر هدف قرار دادن زیرساخت‌های ایران در صورت عدم توافق را نیز تکرار کرده است.

