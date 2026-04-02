دیدار پوتین و عبدالعاطی با محوریت درگیریهای منطقه
کاخ کرملین اعلام کرد که رئیس جمهور روسیه در رابطه با مسائل منطقهای با وزیرخارجه مصر دیدار و گفتوگو میکند.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «دیمیتری پسکوف«، سخنگوی کرملین، اعلام کرد که «ولادیمیر پوتین»، رئیس جمهور روسیه، امروز -پنجشنبه- میزبان «بدر عبدالعاطی»، وزیر خارجه مصر، خواهد بود تا مذاکراتی با محوریت جنگ علیه ایران و همچنین روابط دوجانبه انجام شود.
سخنگوی کرملین، پیشتر نیز اعلام کرده بود که روسیه آماده است تا در حل مناقشه ایران مشارکت کند و رئیس جمهور روسیه، به گفتوگو با رهبران منطقهای ادامه میدهد.