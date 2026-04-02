تنها گزینه واقعی ترامپ تلاش برای توافق با ایران است

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، یک تحلیلگر به الجزیره گفته است که «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا، «هیچ گزینه واقعی» جز تلاش برای رسیدن به توافق با ایران ندارد.

«آندریاس کریگ»، مدرس ارشد دانشکده مطالعات امنیتی و عضو موسسه مطالعات خاورمیانه در کالج کینگ، گفت: «سخنرانی دیروز او(ترامپ) نشانه ناامیدی بود، اینکه این دولت آمریکا واقعا هیچ راه گریزی ندارد».

کریگ گفت که پیام دوگانه ترامپ که در آن جنایات جنگی علیه اهداف غیرنظامی را پیشنهاد کرد اما همچنین اشاره کرد که خواهان یک راه فرار برای جنگ است تاثیرات عظیم آن بر اقتصاد جهان را نادیده گرفت.

این تحلیلگر افزود: «این نشان می‌دهد که این دولت آمریکا چقدر بی‌خبر است، از ابتدا چقدر استراتژی کمی داشته است و چقدر برنامه‌ریزی کمی برای آن(حملات تجاوزکارانه) انجام شده است».

انتهای پیام/