به گزارش ایلنا، پایگاه خبری اینترسپت گزارش داد که پنتاگون شمار واقعی تلفات و خسارت‌های خود در خاورمیانه را کتمان می‌کند»

به گزارش اینترسپت، از اکتبر ۲۰۲۳ میلادی تقریبا ۷۵۰ سرباز آمریکایی در خاورمیانه زخمی یا کشته شده‌اند، در حالی که آمار پنتاگون شمار واقعی تلفات را نشان نمی‌دهد.

این گزارش حاکی از آن است که فرماندهی مرکزی ارتش نیروهای تروریستی آمریکا(سنتکام) آمار قدیمی و کمتری ارائه کرده، از ارائه جزئیات دقیق در مورد تعداد کشته‌ها و زخمی‌ها خودداری کرده و تعداد مشخصی از سربازانی را که از آغاز جنگ با ایران جان خود را از دست داده‌اند، منتشر نکرده است.

این گزارش همچنین به نقل از یک مقام نظامی با اشاره به لاپوشانی خسارات افزود: «این موضوع توسط مقامات دولت آمریکا از دید عموم پنهان نگه داشته شده است».

