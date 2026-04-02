بزرگترین موج حمله از آغاز درگیریها؛ خیابانهای تلآویو و بنیبراک زیر آب و آتش موشکهای ایران
رسانههای عبریزبان از شدیدترین موج حمله موشکی ایران به اراضی اشغالی خبر دادند؛ خیابانهای بنیبراک و تلآویو پس از اصابت موشکهای خوشهای دچار آبگرفتگی و خسارت گسترده به شبکه آب و فاضلاب شدند.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، رسانههای عبری امروز اعلام کردند خیابانهای بنیبراک در حومه تلآویو پس از اصابت موشکهای خوشهای ایران و آسیب دیدن شبکه فاضلاب، دچار آبگرفتگی شد.
رسانههای عبری صحت تصاویر آبگرفتگی شدید خیابانهای بنیبراک را تأیید کردند و جزئیات بیشتری از عمق جریان آب منتشر کردند.
روزنامههای اسرائیلی «هاآرتص» و «معاریو» نیز گزارش دادند که حمله موشکی به بنیبراک باعث آسیب به شبکه فاضلاب و آبرسانی و آبگرفتگی خیابانها شد. حسابهای محلی در شبکههای اجتماعی از خسارتهای گسترده به زیرساختها و اموال خصوصی خبر دادند و نیروهای امداد اعلام کردند پنج نفر در این حمله زخمی شدند.
به گفته رادیو اسرائیل، قطعات موشکهای خوشهای در ۱۱ نقطه از مناطق مختلف تلآویو و حومه آن سقوط کرده است و مناطقی همچون رمات گان، بنیبراک و خود تلآویو دچار خسارات مالی شدهاند. همچنین تعدادی از خودروها آسیب دیده و شبکه آب و فاضلاب با اختلال جدی مواجه شد.
این حمله در پی یک موج گسترده موشکی روز چهارشنبه رخ داد و رسانههای اسرائیلی آن را یکی از شدیدترین موجهای حمله از آغاز درگیریها با ایران توصیف کردند. کانال ۱۴ اسرائیل اعلام کرد که این حمله نمایانگر بزرگترین تشدید درگیریها از آغاز جنگ است.
رادیو ارتش اسرائیل اعلام کرد که بیشتر موشکها دارای کلاهکهای خوشهای بودند که در مساحتی وسیع پخش شدند و برای نخستین بار از آغاز جنگ، ایران ۱۰ موشک بالستیک به سمت شهرهای «اسرائیل» شلیک کرده است. گزارشها حاکی از سقوط کلاهکهای منفجره در چندین شهر در مناطق مرکزی این رژیم است که موجب شد ساکنان بیش از ۲۰ دقیقه در پناهگاهها بمانند و وضعیت امنیتی شدید برقرار شود.