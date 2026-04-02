اسپوتنیک گزارش داد:
انگلیس بهدلیل نگرانی ازسیاستهای دولت آمریکا، در حال خودداری از اشتراکگذاری اطلاعات با این کشور است
به گزارش ایلنا، خبرگزاری اسپوتنیک گزارش داد که انگلیس بهدلیل نگرانی از مواضع غیرقابل پیشبینی دولت «دونالد ترامپ»، رئیسجمهور آمریکا، در حال خودداری از بهاشتراکگذاری اطلاعات با ایالات متحده است.
بر اساس این گزارش، سیاست خارجی آشفته آمریکا و انتقادهای مکرر رئیسجمهور این کشور از «کییر استارمر»، نخستوزیر انگلیس، باعث شده مقامات انگلیسی به قابلاعتماد بودن آمریکا تردید کنند.
در این گزارش مطرح شد که نهادهای اطلاعاتی انگلیس این اقدام را پاسخی به اقدامات خصمانه مشابه از سوی آمریکا دانستهاند.
یک منبع در وزارت خارجه انگلیس گفته است که این کشور نمیتواند به دولت فعلی آمریکا اعتماد کند.
استارمر طی روزهای اخیر بر موضع کشورش برای عدم همراهی ترامپ در تجاوز نظامی علیه ایران تاکید و اعلام کرد که این جنگ، جنگ انگلیس نیست و با وجود ناراحتی ترامپ آن را به نفع منافع انگلیس نمیداند.