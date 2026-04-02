زمین لرزه ۷.۴ ریشتری سواحل اندونزی را لرزاند

زلزله عظیم ۷.۴ ریشتری سواحل اندونزی را لرزاند.

به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی،  مرکز لرزه‌نگاری اروپا-مدیترانه اعلام کرد که زمین لرزه ای  به بزرگی ۷.۴ در مقیاس امواج درونی زمین (ریشتر) سواحل اندونزی را به لرزه درآورد.

بر اساس گزارش این زلزله اوایل امروز -پنجشنبه- منطقه شمالی دریای ملوک در شرق اندونزی را لرزاند.

این زلزله در عمق ۱۰ کیلومتری زمین رخ داد.

سیستم هشدار سونامی آمریکا نسبت به وقوع احتمالی امواج سونامی در فاصله ۱۰۰۰ کیلومتری از مرکز زلزله هشدار داد که می تواند سواحل اندونزی، فیلیپین و مالزی را تحت تاثیر قرار دهد.

طبق گزارش سازمان زمین‌شناسی آمریکا، مرکز زلزله در حدود ۱۲۰ کیلومتری از شهر «ترنیت» در استان مالوکوی شمالی اندونزی واقع شده است. این شهر بیش از ۲۰۵ هزار نفر جمعیت دارد.

 

