امارات دروازه جهنم را باز میکند؛ ورود ابوظبی به محور صهیو- آمریکایی علیه تهران؟ً!
با شدت گرفتن تنشها در خلیج فارس، امارات متحده عربی در حال بررسی ورود مستقیم به جنگ علیه ایران است؛ اقدامی که کارشناسان آن را خطرناکترین تصمیم ابوظبی میدانند و میتواند کل منطقه را دستخوش بحران کند.
به گزارش ایلنا، روزنامه فرامنطقهای رایالیوم نوشت: با وجود تعیین سقف سه هفتهای از سوی دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، برای پایان دادن به «جنگ سخت» علیه ایران، اسناد تازه نشان میدهد که آمریکا همچنان به اجرای طرحها و عملیات نظامی علیه ایران ادامه میدهد؛ اقدامی که کل منطقه را فلج کرده و اقتصاد جهانی را تحت فشار شدید قرار داده است.
با ورود این جنگ به ماه دوم خود، بحثها درباره ورود دولت امارات متحده عربی به این مناقشه در کنار آمریکا و اسرائیل برای حمله به ایران و ارائه دادههای حساس و اطلاعاتی شدت گرفته است. حضور احتمالی ابوظبی میتواند این مرحله از تنش را به نقطهای بسیار خطرناک تبدیل کند، زیرا این نخستین پایتخت عربی خواهد بود که به طور رسمی یا پنهانی در جنگ واشنگتن و تلآویو علیه تهران مشارکت میکند.
امارات که به دلیل میزبانی از پایگاههای ارتش تروریستی آمریکا، هدف دهها حمله موشکی و پهپادی ایران قرار گرفته است، اکنون در مرحله حساسی برای مشارکت در جنگ است، اقدامی که کارشناسان آن را معادل «خودکشی» میدانند.
در این رابطه، منابع عربی به «والاستریت ژورنال» اعلام کردند که امارات متحده عربی در حال آمادهسازی برای کمک به آمریکا و دیگر متحدانش برای باز کردن تنگه هرمز به زور است؛ اقدامی که امارات را به اولین کشور در منطقه خلیجفارس بدل خواهد کرد که به عنوان طرف مستقیم وارد جنگ میشود.
براساس این گزارش، ابوظبی درصدد است قطعنامهای را در شورای امنیت برای مشروعیت بخشیدن به این اقدام خصمانه و تجاوزکارانه به تصویب برساند. یک مقام اماراتی گفت که دیپلماتهای این کشور واشنگتن و نیروهای نظامی اروپا و آسیا را به تشکیل ائتلافی برای باز کردن این تنگه تشویق کردهاند.
این مقام اماراتی تصریح کرد که کشورش به طور فعال در حال بررسی نقش نظامی در تأمین امنیت تنگه هرمز است، از جمله پاکسازی مینها و ارائه خدمات پشتیبانی دیگر. همچنین گزارش شده که ابوظبی از آمریکا خواسته تا جزایری در این مسیر استراتژیک، از جمله جزیره بوموسی، را تصرف کند.
وزارت خارجه امارات نیز بر «اجماع جهانی گسترده بر ضرورت حفظ آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز» تأکید کرده است.
تجاوز نظامی علیه ایران و تبعات آن باعث کاهش حمل و نقل هوایی و گردشگری در امارات شده، بازار مسکن را آسیب زده و موجی از مرخصیهای اجباری و اخراج کارگران را رقم زده است. این وضعیت همچنین تهدیدی برای مزیت رقابتی اصلی این کشور یعنی تبدیل آن به «واحهای از صلح در منطقهای پرتنش» به حساب میآید. افزون بر این، تنگه هرمز شریان حیاتی صادرات انرژی، حمل و نقل دریایی و مواد غذایی امارات است.
امارات متحده عربی دارای پایگاههای نظامی و بندری در جبل علی و موقعیت استراتژیکی نزدیک به ورودی تنگه هرمز است، که آن را به مکان مناسبی برای آغاز عملیات نظامی به رهبری آمریکا برای تصرف جزایر یا همراهی کشتیهای نفتکش تجاری تبدیل میکند.
با توجه به این تحولات، پرسش اصلی این است: آیا امارات این تصمیم را عملی خواهد کرد؟ این کشور از این اقدام چه سودی خواهد برد و تهران چگونه پاسخ خواهد داد؟