سفارت آمریکا در بغداد:

آمریکایی‌ها فورا خاک عراق را ترک کنند

سفارت آمریکا در بغداد با انتشار اطلاعیه‌ای از کلیه اتباع ایالات‌متحده خواست که فوراً خاک عراق را ترک کنند.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره،  در پی افزایش تهدیدهای ناشی از احتمال شدت گرفتن حملات تنبیهی مقاومت عراق، سفارت امریکا در بغداد، امروز در بیانیه‌ای،  از شهروندان امریکایی خواست فورا عراق را ترک کنند.

این سفارتخانه اشاره کرد که این حملات ممکن است آمریکایی‌ها و منافع مرتبط با این کشور در عراق از جمله شرکت‌ها، دانشگاه‌ها، هیئت‌های دیپلماتیک و تاسیسات انرژی، هتل‌ها و فرودگاه‌ها را هدف قرار دهد.

سفارت امریکا با اشاره به اینکه پیشتر برخی شهروندان امریکایی ربوده شدند، بیان کرد که دولت عراق نتوانسته مانع این حملات شود و برخی از عنصر این گروه‌ها ممکن است به مدارکی به عنوان کارمند در دولت عراق همراه داشته باشند.

این سفارتخانه تاکید کرد که با وجود تصمیم خروج اجباری برخی کارکنان همچنان برای کمک به شهروندان آمریکایی به فعالیت خود ادامه می‌دهد اما نسبت به حضور در سفارت در بغداد یا کنسولگری در اربیل به دلیل خطرات امنیتی پیوسته از جمله موشک، پهپاد و راکت هشدار داده است.

سفارت آمریکا مجددا هشدار داد که شهروندان آمریکایی به عراق سفر نکنند و اگر آنجا هستند فورا عراق را ترک کنند.

