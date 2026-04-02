به گزارش ایلنا، روزنامه «واشنگتن‌پست» روز چهارشنبه گزارش داد که ارتش آمریکا طرحی را برای تصرف اورانیوم با غنای بالا در ایران به رئیس‌جمهور این کشور، دونالد ترامپ، ارائه کرده است.

به گفته منابع این روزنامه، «این طرح هفته گذشته به ترامپ ارائه شد و خطرات بالقوه و بسیار جدی آن مورد بررسی قرار گرفت».

طبق گزارش، «این برنامه شامل انتقال تجهیزات حفاری و ایجاد باند فرود برای هواپیماهای باری به منظور جابجایی مواد رادیواکتیو از مراکز ذخیره‌سازی در ایران است».

منابع واشنگتن‌پست تأکید کردند که «این به معنای اتخاذ هرگونه تصمیم درباره اورانیوم نیست»، زیرا «وظیفه پنتاگون ارائه گزینه‌ها به رئیس‌جمهور است».

همزمان، ترامپ روز چهارشنبه مدعی شد که ایران درخواست آتش‌بس کرده است و افزود که تنها پس از بازگشایی تنگه هرمز حاضر به بررسی پایان جنگ خواهد بود؛ ادعایی که مقامات ایران به شدت آن را رد کردند.

ترامپ چند ساعت پس از اعلام اینکه قصد دارد عملیات نظامی را ظرف دو تا سه هفته خاتمه دهد، در پستی در شبکه «تروث سوشال» نوشت: «رئیس جدید نظام ایران (...) به‌تازگی از آمریکا درخواست آتش‌بس کرده است».

وی در ادامه این لفاظی‌ها افزود: «تا زمانی که تنگه هرمز باز، آزاد و امن نشود، عملیات نظامی علیه ایران ادامه خواهد داشت تا این کشور کاملا نابود شود».

در پاسخ، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در بیانیه‌ای اعلام کرد که «اظهارات رئیس‌جمهور آمریکا کذب محض است و هیچ پایه و اساسی ندارد».

