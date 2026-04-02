از مقابله هوایی تا جنگ فرسایشی؛ استراتژی جدید حزبالله در جبهه شمالی
با آغاز ماه دوم درگیریها میان نیروهای مقاومت و ارتش اسرائیل، عملیات روز چهارشنبه نشاندهنده وضعیت «آمادهباش کامل رزمی» و توانایی مقاومت در مدیریت همزمان یک جبهه گسترده و پیچیده است؛ امری که گامی دیگر در چارچوب راهبرد «تحمیل هزینههای سنگین» به شمار میرود.
به گزارش ایلنا به نقل از الاخبار، مقاومت در این مرحله، همزمان یک نبرد زمینی دفاعی شدید را پیش میبرد، عمق راهبردی دشمن را هدف قرار میدهد و تلاش میکند آزادی عمل هوایی اسرائیل را محدود کند.
یکی از تحولات برجسته، تلاش برای مقابله فعال با برتری هوایی اسرائیل بود. در این راستا، یک پهپاد راهبردی «هرمز ۴۵۰» بر فراز منطقه عیناتا سرنگون شد که ضربهای به سامانههای شناسایی و عملیات هدفگیری به حساب میآید. همچنین یک بالگرد در آسمان یارون هدف قرار گرفت و بارها با استفاده از موشکهای زمین به هوا، جنگندهها و پهپادها مورد مقابله قرار گرفتند تا نوعی «منطقه ممنوعه برای پرواز» بر فراز جبهههای درگیری ایجاد شود.
در همین حال، حملات موسوم به «خیبر ۲» ادامه یافت و مراکز حیاتی در عمق فلسطین اشغالی هدف قرار گرفت. این حملات شامل تأسیسات مرتبط با صنایع نظامی در شرق حیفا و نیز انبارهای راهبردی در مناطق مختلف بود که نقش مهمی در پشتیبانی لجستیکی جبهه شمالی دارند. همچنین پایگاه میرون که در مدیریت عملیات هوایی اهمیت دارد، هدف قرار گرفت تا توانمندیهای فنی و سامانههای فرماندهی تضعیف شود.
در سطح میدانی، درگیریهای زمینی شدت یافته و مناطق مختلفی به کانون نبرد تبدیل شدهاند. در القنطره، نیروهای اسرائیلی با حملات متنوعی مواجه شدند که احتمال وقوع یک کمین گسترده را نشان میدهد. در شهر شمع نیز درگیریها به فاصلههای بسیار نزدیک کشیده شده است. در ارتفاعات عیناتا، هدف قرار دادن تانکهای مرکاوا با استفاده از پهپادهای انتحاری و موشکها، محدودیت توان اسرائیل در حفظ برتری در مناطق مرتفع را آشکار کرده است.
از نظر تاکتیکی، مقاومت از روش «اشباع و تنوع» بهره میبرد؛ به این معنا که پهپادهای انتحاری به ابزاری مؤثر و کمهزینه برای هدفگیری تجمعات تبدیل شدهاند. در کنار آن، توپخانه نیز نقش فعالی در هدف قرار دادن مواضع نزدیک ایفا میکند که نشاندهنده انعطاف در مدیریت آتش است. همچنین با حملات مکرر به شهرک «کریات شمونه»، نوعی معادله بازدارندگی با عنوان «آوارگی در برابر آوارگی» تثبیت شده است.
با وجود ترور یکی از فرماندهان میدانی مقاومت، شواهد حاکی از آن است که ساختار فرماندهی و کنترل همچنان کارآمد عمل میکند. تداوم شلیک موشکها از مناطق نزدیک یا حتی پشت خطوط پیشروی نیروهای اسرائیلی نشان میدهد که این نیروها هنوز نتوانستهاند کنترل کامل میدانی را به دست آورند. در نتیجه، اسرائیل با افزایش هزینههای انسانی، فنی و عملیاتی روبهرو است و چشمانداز یک جنگ فرسایشی طولانی تقویت میشود.
در سوی دیگر، عملکرد ارتش اسرائیل در چند روز اخیر بدون پیشرفت تعیینکننده باقی مانده است. درگیریهای شدید در محور الخیام ادامه دارد و تلاشها برای گسترش حضور نظامی با مقاومت مواجه شده است. همزمان، در برخی مناطق مانند الناقوره، تخریب گسترده مناطق مسکونی گزارش شده است. تحرکات نظامی در اطراف عیناتا نیز ادامه دارد، اما پیشروی قابلتوجهی ثبت نشده است.
در داخل اسرائیل، نارضایتیها رو به افزایش است. ساکنان شهرکهای شمالی از نبود امنیت و تداوم حملات موشکی شکایت دارند. برخی مسئولان محلی اذعان کردهاند که برخلاف ادعاها، حزبالله همچنان قدرتمند باقی مانده و زندگی عادی مختل شده است. همچنین خانوادههای شماری از نظامیان نسبت به اعزام فرزندانشان به لبنان در شرایط ناامن اعتراض کرده و از کمبود پشتیبانی هوایی ابراز نگرانی کردهاند.
برخی تحلیلگران اسرائیلی نیز با اشاره به بازیابی سریع توان مقاومت، نسبت به روایتهای رسمی درباره تضعیف آن تردید دارند و تأکید میکنند که این گروه با بهرهگیری از تجربیات جنگهای اخیر، بهویژه در حوزه استفاده از پهپادها، رویکردهای جدیدی در جنگ اتخاذ کرده است.