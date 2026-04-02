دونالد ترامپ:
عملیات علیه ایران بهزودی به پایان میرسد/ آمریکا به نفت خاورمیانه نیازی ندارد
به گزارش ایلنا، «دونالد ترامپ» رئیسجمهوری آمریکا در سخنانی خطاب به مردم این کشور، با ارائه ارزیابی از جنگ با ایران، مدعی شد که تحقق اهداف واشنگتن در این جنگ در حال تکمیل است.
وی در ادامه ادعاهای خود افزود که آمریکا به نفت خاورمیانه نیازی ندارد.
رئیسجمهوری آمریکا در ادامه با تکرار برخی ادعاهای بیاساس، ایران را متهم کرد که در آستانه دستیابی به سلاح هستهای قرار داشته و این موضوع را «تهدیدی غیرقابل تحمل» دانست.
وی همچنین با اشاره به خروج از توافق هستهای دوران «باراک اوباما» رئیسجمهوری پیشین آمریکا، این توافق را «اشتباه» خواند و از تصمیم خود برای لغو آن دفاع کرد.
ترامپ با طرح این ادعا که آمریکا در حال «برچیدن سیستماتیک توان ایران برای تهدید آمریکا و اعمال قدرت فراتر از مرزهایش» است، مدعی شد که نیروی دریایی، نیروی هوایی و توان تولید موشکی ایران نابود شدهاند.
وی افزود: «با خرسندی اعلام میکنم این اهداف اصلی اکنون به مراحل پایانی نزدیک شدهاند».
رئیسجمهوری آمریکا بهرغم انتقاد شدید شهروندان آمریکا از جنگ با ایران و کاهش محبوبیت وی، جنگ جاری را «یک سرمایهگذاری واقعی برای فرزندان و نسلهای آینده آمریکا» توصیف کرد و گفت که این درگیری در مقایسه با جنگهای طولانی قرن بیستم و بیستویکم، تنها ۳۲ روز به طول انجامیده است.
ترامپ در بخش پایانی سخنان خود با تکرار برخی ادعاها درباره ماهیت برنامه هستهای ایران، گفت: «امشب هر آمریکایی میتواند به روزی فکر کند که از تهدیدهای ایران و باجخواهی هستهای رها شدهایم».
وی مدعی شد که پس از پایان جنگ، آمریکا «امنتر، قدرتمندتر و ثروتمندتر از هر زمان دیگری» خواهد بود.
ترامپ بار دیگر از کشورهایی که به نفت خاورمیانه وابسته هستند، خواست خودشان مسئولیت تأمین امنیت تنگه هرمز را بر عهده بگیرند و مدعی شد که آمریکا به این مسیر حیاتی انرژی وابسته نیست.
وی خطاب به این کشورها گفت: «اگر به سوخت نیاز دارید، به تنگه بروید و خودتان از آن محافظت کنید».
دونالد ترامپ، در پایان سخنرانی ۱۹ دقیقهای خود درباره جنگ با ایران، مدعی شد که اهداف راهبردی واشنگتن در این جنگ در آستانه تکمیل قرار دارد و وعده داد که عملیات بهزودی به پایان خواهد رسید.
رئیسجمهوری آمریکا در بخش دیگری از سخنان خود، از عملیات نظامی آمریکا برای بازداشت «نیکلاس مادورو» رئیسجمهوری ونزوئلا، تمجید کرد و آن را «عملیاتی سریع و مورد تحسین جهانی» خواند.
ترامپ همچنین با اشاره به روابط واشنگتن و کاراکاس مدعی شد که دو کشور اکنون روابط بهتری دارند و از آنها بهعنوان «شرکای اقتصادی» یاد کرد.
وی در ابتدای این سخنرانی نیز از موفقیت مأموریت فضایی «آرتمیس ۲» و تیم ناسا تقدیر کرده و خدمه این مأموریت را «شجاع» توصیف کرد.