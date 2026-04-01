زلنسکی:

همکاری امنیتی اوکراین با کشورهای حاشیه خلیج فارس وارد مرحله عملی شده است

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «ولودیمیر زلنسکی» رئیس‌جمهوری اوکراین اعلام کرد که کی‌یف همکاری‌های امنیتی خود با شماری از کشورهای خلیج فارس و خاورمیانه را به‌صورت «مؤثر و عملی» پیش می‌برد.

زلنسکی در پیامی در تلگرام با اشاره به تحولات منطقه، اعلام کرد که وضعیت کنونی دارای پیامدهای جهانی است و بر بازارهای بین‌المللی، هزینه‌های زندگی و همچنین چالش‌های فناورانه اثر می‌گذارد.

 وی در ادامه گفت که این مسائل، نیازمند پاسخی هماهنگ در سطح بین‌المللی است.

زلنسکی افزود: «در حال حاضر به‌طور جدی با عربستان سعودی، امارات و قطر همکاری می‌کنیم و این روند با اردن نیز ادامه دارد. همچنین با بحرین، کویت و عراق در ارتباط هستیم».

رئیس‌جمهوری اوکراین با اشاره به «دستاوردهای این همکاری‌ها» مدعی شد: «تجربه نظامی ما در حال نتیجه دادن است و سامانه‌های رهگیری ما نیز کارآمدی خود را نشان داده‌اند».

وی همچنین از وجود چندین توافق بلندمدت برای همکاری و تقویت متقابل خبر داد و افزود که کی‌یف در حال آماده‌سازی راهکارهای جدید در این حوزه است.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که اوکراین تلاش دارد همکاری‌های امنیتی و نظامی خود را فراتر از حوزه اروپا گسترش دهد و نقش فعال‌تری در معادلات امنیتی منطقه‌ای ایفا کند.

 

 

