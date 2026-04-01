زلنسکی:
همکاری امنیتی اوکراین با کشورهای حاشیه خلیج فارس وارد مرحله عملی شده است
رئیسجمهوری اوکراین اعلام کرد که کییف همکاریهای امنیتی خود با شماری از کشورهای خلیج فارس و خاورمیانه را بهصورت «مؤثر و عملی» پیش میبرد.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «ولودیمیر زلنسکی» رئیسجمهوری اوکراین اعلام کرد که کییف همکاریهای امنیتی خود با شماری از کشورهای خلیج فارس و خاورمیانه را بهصورت «مؤثر و عملی» پیش میبرد.
زلنسکی در پیامی در تلگرام با اشاره به تحولات منطقه، اعلام کرد که وضعیت کنونی دارای پیامدهای جهانی است و بر بازارهای بینالمللی، هزینههای زندگی و همچنین چالشهای فناورانه اثر میگذارد.
وی در ادامه گفت که این مسائل، نیازمند پاسخی هماهنگ در سطح بینالمللی است.
زلنسکی افزود: «در حال حاضر بهطور جدی با عربستان سعودی، امارات و قطر همکاری میکنیم و این روند با اردن نیز ادامه دارد. همچنین با بحرین، کویت و عراق در ارتباط هستیم».
رئیسجمهوری اوکراین با اشاره به «دستاوردهای این همکاریها» مدعی شد: «تجربه نظامی ما در حال نتیجه دادن است و سامانههای رهگیری ما نیز کارآمدی خود را نشان دادهاند».
وی همچنین از وجود چندین توافق بلندمدت برای همکاری و تقویت متقابل خبر داد و افزود که کییف در حال آمادهسازی راهکارهای جدید در این حوزه است.
این اظهارات در حالی مطرح میشود که اوکراین تلاش دارد همکاریهای امنیتی و نظامی خود را فراتر از حوزه اروپا گسترش دهد و نقش فعالتری در معادلات امنیتی منطقهای ایفا کند.