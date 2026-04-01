روسیه کنترل کامل منطقه لوهانسک را در دست گرفت

وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که نیروهایش به طور کامل کنترل منطقه لوهانسک در شرق اوکراین را در دست گرفته‌اند.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، وزارت دفاع روسیه، امروز- چهارشنبه- اعلام کرد که نیروهایش به طور کامل کنترل منطقه لوگانسک در شرق اوکراین را در دست گرفته‌اند.

روسیه مدتی طولانی بیش از ۹۹ درصد از لوهانسک را در اختیار داشت. این منطقه یکی از چهار منطقه اوکراین است که مسکو در سال ۲۰۲۲ ضمیمه خاک خود کرد، اقدامی که کی‌یف و بیشتر کشورهای غربی آن را رد کرده و آن را تصرف غیرقانونی خاک اوکراین دانستند.

وزارت دفاع روسیه همچنین اعلام کرد که نیروهایش بر روستای ویرگنیا بیساوفکا در منطقه خارکف و روستای بویکوف در منطقه زاپوریژیا در جنوب شرق اوکراین نیز کنترل یافته‌اند.

 

