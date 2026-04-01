مقام کاخ سفید:
دخالت زمینی در ایران مدنظر نیست، اما رفتار ترامپ غیرقابل پیشبینی است
یکی از مشاوران رئیسجمهور آمریکا گفت که حمله زمینی به ایران در دستور کار کاخ سفید نیست با این حال، رفتارها و اقدامات ترامپ قابل پیشبینی نیستند.
به گزارش ایلنا، وبسایت آمریکایی «اکسیوس» به نقل از یک مقام کاخ سفید اعلام کرد دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، اهداف خود در مواجهه با ایران را شامل «نابودی توان موشکهای بالستیک ایران، تضعیف قدرت دریایی، ریشهکن کردن گروههای نیابتی تروریستی و جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هستهای» اعلام کرده است.
یک مقام کاخ سفید مدعی شد که ارتش آمریکا تمامی این اهداف را محقق کرده و حتی از آن فراتر رفته است؛ به طوری که نیروی دریایی ایران دیگر از نظر رزمی مؤثر نیست، حملات پهپادی آنها ۹۰٪ کاهش یافته و دو سوم تأسیسات تولیدی آسیب دیده یا نابود شدهاند.
همچنین یک مشاور ترامپ به «اکسیوس» گفته است که رئیسجمهور قصد ندارد بهصورت زمینی در ایران دخالت کند، اما رفتارهای او غیرقابل پیشبینی است.