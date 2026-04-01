پهپادهای FPV حزبالله، تهدیدی تازه برای سامانههای دفاعی اسرائیل
در جریان تحولات اخیر جنوب لبنان، حزبالله برای اولین بار پهپادهای انتحاری کوچک مدل FPV را علیه خودروهای زرهی و نیروهای اسرائیلی به کار گرفت؛ اقدامی که نشاندهنده ارتقای توان تاکتیکی مقاومت و ایجاد اختلال در سیستمهای دفاعی اسرائیل است.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، رسانههای حامی حزبالله گزارش دادند که در روزهای اخیر، پهپادهای انتحاری کوچک مدل FPV چینی برای هدف قرار دادن خودروهای نظامی اسرائیلی، از جمله جیپهای هامر و نفربرها، در مناطق جنوبی لبنان به کار گرفته شد. تصاویر منتشر شده نشان میدهد که پیش از حمله، حرکات دقیق اهداف رصد شده و سپس حملهای مستقیم باعث آتشسوزی و دود شدید در محل هدف شد.
این عملیات در تاریخ ۲۸ مارس انجام شده و با واکنش گسترده کاربران شبکههای اجتماعی روبهرو شد. کارشناسان نظامی و فعالان رسانهای، ورود این پهپادها به صحنه نبرد را یک تحول تاکتیکی مهم ارزیابی کردند که امکان هدفگیری دقیق زرهپوشها با هزینه پایین و اختلال در سامانههای دفاعی سنتی دشمن را فراهم میکند.
پهپادهای FPV امکان کنترل مستقیم و مشاهده زنده هدف از طریق دوربین نصبشده روی خود را فراهم میکنند و اپراتور میتواند تا لحظه برخورد، مسیر و زاویه حمله را مدیریت کند. این پهپادها کوچک، دقیق و قابل مانور در فضاهای محدود بوده و به عنوان مهمات انتحاری، کشف و مقابله با آنها برای دشمن دشوار است.
کارشناسان معتقدند حزبالله با بهرهگیری از تجربیات جنگ اوکراین در استفاده از پهپادهای مشابه، توانسته سطح جدیدی از عملیات هوایی و تاکتیکی را در جنوب لبنان پیاده کند. اسرائیل تاکنون استفاده گسترده از این پهپادها را تأیید نکرده و آنها را محدود اعلام کرده است، اما تاکید شده که این فناوری تهدیدی جدی برای نیروها و تجهیزات اسرائیلی محسوب میشود.
این تحولات همزمان با افزایش حملات هوایی و نفوذهای محدود زمینی اسرائیل در جنوب لبنان و مناطق شرقی و جنوبی آن، نشاندهنده آمادهسازی حزبالله برای مرحله جدیدی از مقابله با اقدامات تجاوزکارانه اسرائیل و دفاع از خاک لبنان است.