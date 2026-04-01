به گزارش ایلنا به نقل از رووداو، بحران عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز روز به روز وخیم‌تر می‌شود و با توقف حرکت کشتیرانی، قیمت نفت، فرآورده‌های نفتی و کالاها رو به افزایش است.

از زمان آغاز تجاوز نظامی آمریکا و اسرائیل به ایران در ۲۸ فوریه تاکنون، تعداد کشتی‌هایی که از تنگه هرمز عبور می‌کنند به طور میانگین به کمتر از ۵ فروند در روز کاهش یافته و مجموع کشتی‌هایی که در این ماه از این آبراه عبور کرده‌اند به ۱۳۵ فروند رسیده است.

این در حالی است که تعداد کل کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز در ماه مارس ۲۰۲۵، بالغ بر ۲۹۳۵ فروند بوده است.

انتهای پیام/