خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

کاهش شدید عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز طی یک ماه اخیر

کاهش شدید عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز طی یک ماه اخیر
کد خبر : 1768112
لینک کوتاه کپی شد.

آمارها نشان‌دهنده کاهش بسیار شدید عبور کشتی‌های تجاری و نفتکش‌ها از تنگه راهبردی هرمز تحت تاثیر تجاوز آمریکا و اسرائیل به ایران و مسدود شدن این تنگه از سوی ایران است.

به گزارش ایلنا به نقل از رووداو، بحران عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز روز به روز وخیم‌تر می‌شود و با توقف حرکت کشتیرانی، قیمت نفت، فرآورده‌های نفتی و کالاها رو به افزایش است.

از زمان آغاز تجاوز نظامی آمریکا و اسرائیل به ایران در ۲۸ فوریه تاکنون، تعداد کشتی‌هایی که از تنگه هرمز عبور می‌کنند به طور میانگین به کمتر از ۵ فروند در روز کاهش یافته و مجموع کشتی‌هایی که در این ماه از این آبراه عبور کرده‌اند به ۱۳۵ فروند رسیده است.

این در حالی است که تعداد کل کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز در ماه مارس ۲۰۲۵، بالغ بر ۲۹۳۵ فروند بوده است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار