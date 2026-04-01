استقرار هزاران نظامی آمریکایی در خاورمیانه بهرغم ادعاها درباره پایان جنگ
با وجود وعدههای ترامپ مبنی بر پایان جنگ با ایران، آمریکا ناو «جورج اچ. دبلیو. بوش»، تیپ ۸۲ هوابرد و بیش از ۵ هزار نیرو را به خاورمیانه اعزام کرد و آماده عملیات هوابرد و تصرف اهداف استراتژیک است.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، با وجود اظهارات مکرر دونالد ترامپ درباره نزدیک بودن پایان درگیریها با ایران، گزارشها از واشنگتن حاکی است که هزاران سرباز آمریکایی به خاورمیانه اعزام شدهاند. این اقدام نشان میدهد که گزینه نظامی همچنان در دستور کار واشنگتن قرار دارد.
ناو هواپیمابر «جورج اچ. دبلیو. بوش» روز سهشنبه بندرگاه خود را ترک کرد و به همراه سه ناوشکن به منطقه اعزام شد. این گروه رزمی بیش از ۶ هزار نفر خدمه دارد. همزمان، هزاران نفر از نیروهای تیپ ۸۲ هوابرد وارد منطقه شدهاند که حدود ۱۵۰۰ نفر از آنها بهطور فوری هفته گذشته به خاورمیانه فرستاده شدهاند.
تمرینات این تیپ نشان میدهد که آماده انجام عملیات فرود هوابرد در مناطق مورد مناقشه و اهداف استراتژیک و نیز تصرف پایگاهها و فرودگاههای استراتژیک هستند. علاوه بر این، حدود ۲۵۰۰ تفنگدار دریایی نیز اخیراً به منطقه رسیدند و ۲۵۰۰ نیروی دیگر از کالیفرنیا در حال اعزام هستند.
این تحرکات گسترده در حالی است که مقامات ارشد آمریکا درباره احتمال ورود نیروهای زمینی به خاک ایران سکوت اختیار کردهاند. این وضعیت، تردیدها درباره تناقض میان تحشید نظامی آمریکا و وعدههای ترامپ درباره پایان جنگ را افزایش داده است.