اسرائیل آماده گسترش حملات به لبنان پس از پایان جنگ ایران است
مقامات اسرائیلی اعلام کردهاند که پس از خاتمه جنگ ایران، حملات علیه حزبالله در لبنان بهشدت افزایش خواهد یافت؛ اقدامی که میتواند منطقه را وارد دور تازهای از تنشها و درگیریهای نظامی کند.
به گزارش ایلنا، روزنامه فایننشال تایمز اعلام کرد که مقامات اسرائیلی تأکید کردهاند که «به محض پایان یافتن جنگ ایران، حملات علیه حزبالله در لبنان شدت خواهد گرفت».
این خبر نشاندهنده برنامهریزی تلآویو برای گسترش عملیاتهای نظامی فراتر از مرزهای ایران و ایجاد فشار مستقیم بر گروههای مقاومت در لبنان است، اقدامی که میتواند تنشها در منطقه را بهطور جدی افزایش دهد.