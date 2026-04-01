اسرائیل آماده گسترش حملات به لبنان پس از پایان جنگ ایران است

به گزارش ایلنا، روزنامه فایننشال تایمز اعلام کرد که مقامات اسرائیلی تأکید کرده‌اند که «به محض پایان یافتن جنگ ایران، حملات علیه حزب‌الله در لبنان شدت خواهد گرفت».

این خبر نشان‌دهنده برنامه‌ریزی تل‌آویو برای گسترش عملیات‌های نظامی فراتر از مرزهای ایران و ایجاد فشار مستقیم بر گروه‌های مقاومت در لبنان است، اقدامی که می‌تواند تنش‌ها در منطقه را به‌طور جدی افزایش دهد.

