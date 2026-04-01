پایان جنگ با ایران طی ۲ تا ۳ هفته؛ هرمز «مسأله دیگران» است

دونالد ترامپ خبر داد:
پایان جنگ با ایران طی ۲ تا ۳ هفته؛ هرمز «مسأله دیگران» است
به گزارش ایلنا به نقل از سیانان، «دونالد ترامپ» رئیسجمهوری آمریکا اعلام کرد که جنگ با ایران ممکن است طی دو تا سه هفته آینده به پایان برسد.
ترامپ طی سخنانی در دفتر بیضی کاخ سفید با اعلام اینکه هدف اصلی وی تغییر نظام در ایران نبوده است، گفت: «هدف من فقط این بود که ایران به سلاح هستهای دست پیدا نکند، و این هدف محقق شده است.»
وی افزود: «در حال تکمیل کار هستیم و فکر میکنم طی حدود دو هفته، یا چند روز بیشتر، این مأموریت به پایان برسد».
رئیسجمهور آمریکا همچنین احتمال پایان زودتر جنگ را در صورت دستیابی به توافق مطرح کرد و با تکرار برخی ادعاها، گفت: «ممکن است به توافق برسیم، چون آنها بیش از من خواهان توافق هستند. اما در هر صورت، در مدت زمان نسبتاً کوتاهی کار تمام خواهد شد».
وی در بخش دیگری از اظهارات خود، مسئولیت بازگشایی تنگه هرمز را از دوش آمریکا برداشت و تصریح کرد: «اگر فرانسه یا هر کشور دیگری میخواهد نفت یا گاز دریافت کند، خودش باید از تنگه عبور کند و امنیتش را تأمین کند».
ترامپ تأکید کرد: «آنچه در تنگه هرمز رخ میدهد، به ما مربوط نخواهد بود».
این اظهارات در حالی مطرح میشود که همزمان با ادامه درگیریها، نشانههایی از تمایل واشنگتن به پایان سریع جنگ و واگذاری بخشی از مسئولیتهای امنیتی به دیگر کشورها دیده میشود.