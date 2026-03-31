تمدید ۷۲ ساعته تعطیلی حریم هوایی عراق
سازمان هواپیمایی کشوری عراق از تمدید ۷۲ ساعته تعطیلی حریم هوایی این کشور خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری عراق، سازمان هواپیمایی کشوری عراق امروز -سهشنبه- از تمدید بسته بودن حریم هوایی این کشور به روی همه هواپیماهای ورودی، خروجی و ترانزیتی به مدت ۷۲ ساعت دیگر خبر داد.
خبرگزاری عراق (واع) با اشاره به بیانیه این سازمان اعلام کرد: «ما تمدید بسته بودن حریم هوایی عراق به روی همه هواپیماهای ورودی، خروجی و ترانزیتی را به مدت ۷۲ ساعت دیگر به عنوان یک اقدام احتیاطی موقت اعلام میکنیم».
در این بیانیه آمده است: «این تصمیم بر اساس ارزیابی مداوم از وضعیت امنیتی و تحولات منطقهای گرفته شده است و با توجه به هرگونه تحول جدید، مجددا ارزیابی خواهد شد».
در پایان این بیانیه آمده است: «شرکتهای هواپیمایی و مقامات مربوطه از هرگونه بهروزرسانی بیشتر مطلع خواهند شد».