تمدید ۷۲ ساعته تعطیلی حریم هوایی عراق

به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری عراق، سازمان هواپیمایی کشوری عراق امروز -سه‌شنبه- از تمدید بسته بودن حریم هوایی این کشور به روی همه هواپیماهای ورودی، خروجی و ترانزیتی به مدت ۷۲ ساعت دیگر خبر داد.

خبرگزاری عراق (واع) با اشاره به بیانیه این سازمان اعلام کرد:‌ «ما تمدید بسته بودن حریم هوایی عراق به روی همه هواپیماهای ورودی، خروجی و ترانزیتی را به مدت ۷۲ ساعت دیگر به عنوان یک اقدام احتیاطی موقت اعلام می‌کنیم».

در این بیانیه آمده است: «این تصمیم بر اساس ارزیابی مداوم از وضعیت امنیتی و تحولات منطقه‌ای گرفته شده است و با توجه به هرگونه تحول جدید، مجددا ارزیابی خواهد شد».

در پایان این بیانیه آمده است: «شرکت‌های هواپیمایی و مقامات مربوطه از هرگونه به‌روزرسانی بیشتر مطلع خواهند شد».

