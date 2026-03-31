اسرائیل اطلاعات حساس درباره تنگه هرمز را در اختیار آمریکا قرار داد
رسانههای عبری از همکاری اطلاعاتی گسترده میان رژیم صهیونیستی و آمریکا درباره تنگه هرمز و برخی نقاط راهبردی ایران خبر میدهند؛ اقدامی که همزمان با بررسی گزینههای نظامی از سوی واشنگتن صورت گرفته است.
به گزارش ایلنا به نقل از رایالیوم، در حالی که تنشها در منطقه رو به افزایش است، گزارشها حاکی از آن است که رژیم صهیونیستی اطلاعاتی «دقیق و حساس» درباره تنگه هرمز و جزیره خارگ در اختیار آمریکا قرار داده؛ موضوعی که در چارچوب سناریوهای احتمالی اقدام نظامی علیه ایران قابل ارزیابی است.
رسانههای عبری به نقل از منابع امنیتی این رژیم تصریح کردند، ارتش اسرائیل در حال ارائه دادههای اطلاعاتی دقیق به ایالات متحده درباره تنگه هرمز، جزایر اطراف آن و همچنین جزیره نفتی خارگ است.
منابع امنیتی این رژیم، بدون ذکر نام، اعلام کردند که این همکاری در شرایطی انجام میشود که آمریکا در حال بررسی احتمال اجرای عملیات کماندویی زمینی در داخل خاک ایران است.
بر اساس این گزارش، این سطح از همکاری اطلاعاتی در صورتی تشدید خواهد شد که مسیر مذاکرات میان تهران و واشنگتن به شکست منتهی شود.
منابع مذکور همچنین مدعی شدند که طرف آمریکایی، رژیم صهیونیستی را در جریان برخی طرحهای خود قرار داده، اما تأکید کرده است که هرگونه اقدام نظامی احتمالی، صرفا توسط نیروهای آمریکایی انجام خواهد شد.
پیشتر نیز اعلام شده بود که رژیم صهیونیستی در صورت بروز درگیری در تنگه هرمز، به مشارکت اطلاعاتی بسنده خواهد کرد.
در همین حال، ادامه تحولات در تنگه هرمز و نقش ایران در این گذرگاه راهبردی، موجب افزایش قابل توجه قیمت نفت شده، بهطوری که بهای نفت برنت از ۱۱۵ دلار در هر بشکه عبور کرده و برخی تحلیلگران حتی احتمال جهش آن تا ۲۰۰ دلار را نیز مطرح کردهاند.
در تحولی دیگر، روزنامه والاستریت ژورنال به نقل از مقامهای دولت دونالد ترامپ گزارش داد که وی آمادگی خود را برای پایان دادن به جنگ علیه ایران اعلام کرده، حتی اگر تنگه هرمز تا حد زیادی بسته باقی بماند.
اظهارات ترامپ طی هفتههای اخیر درباره نحوه مواجهه با موضوع تنگه هرمز نیز متناقض بوده است؛ بهطوری که وی در مقاطعی تهدید به هدف قرار دادن زیرساختهای انرژی کرده و در مواقعی دیگر، اهمیت این گذرگاه را برای آمریکا کماهمیت جلوه داده و حل آن را به سایر کشورها واگذار کرده است.
این مواضع متناقض، نشانهای از سردرگمی در راهبرد کلان واشنگتن در قبال تحولات منطقه ارزیابی میشود.