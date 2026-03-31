آسوشیتدپرس:
عربستان، امارات، بحرین و کویت خواستار ادامه جنگ علیه ایران هستند
آسوشیتدپرس در گزارشی فاش کرد: متحدان خلیجی آمریکا تلاش دارند واشنگتن را قانع کنند که اکنون فرصتی تاریخی برای تضعیف کامل حکومت ایران فراهم شده است، اما اختلاف دیدگاه میان کشورهای منطقه، از فشار عربستان و امارات برای حمله زمینی تا تمایل عمان و قطر به دیپلماسی، ادامه جنگ را پیچیده کرده است.
به گزارش ایلنا به نقل از آسوشیتد پرس، برخی از کشورهای حامی آمریکا در خلیجفارس، بهویژه عربستان سعودی و امارات، دونالد ترامپ را به ادامه جنگ علیه ایران تشویق میکنند. این کشورها معتقدند که تهران هنوز به اندازه کافی در نتیجه حملات هوایی آمریکا تضعیف نشده است؛ این موضوع را برخی مسئولان آمریکایی، عربی و اسرائیلی عنوان کردهاند.
بر اساس این گزارش، برخی از متحدان منطقهای تلاش دارند واشنگتن را قانع کنند که اکنون فرصتی تاریخی برای تضعیف کامل حکومت تهران فراهم شده است. این در حالی است که در ابتدای جنگ، برخی کشورها از عدم اطلاعرسانی کافی پیش از حمله آمریکا و اسرائیل و نیز نادیده گرفتن هشدارهایشان درباره عواقب منطقهای جنگ، ابراز نارضایتی کرده بودند.
مسئولان کشورهای عربستان، امارات، کویت و بحرین در گفتوگوهای خصوصی تأکید کردهاند که خواستار ادامه عملیات نظامی هستند تا تغییرات بنیادین در رهبری ایران حاصل شود یا رفتار تهران دچار تحول اساسی گردد. این افراد که خواستند نامشان فاش نشود، افزودند که فشار کشورهای خلیج فارس در حالی است که ترامپ بین ادعای آماده بودن رهبران ایران برای حل و فصل و تهدید به تشدید جنگ در صورت عدم توافق، مردد است.
یک منبع در یکی از کشورهای عربی حوزه خلیجفارس از اختلاف دیدگاه میان کشورهای منطقه خبر داد و گفت عربستان و امارات پیشگامان تشدید فشار نظامی بر تهران هستند. امارات در این میان سختگیرترین کشور بوده و به شدت فشار میآورد تا ترامپ دستور حمله زمینی بدهد، اقدامی که کویت و بحرین نیز از آن حمایت میکنند. در مقابل، عمان و قطر که نقش سنتی میانجیگری بین غرب و ایران را دارند، راهحل دیپلماتیک را ترجیح میدهند.
به گفته این دیپلمات، عربستان به آمریکا تأکید کرده که پایان دادن به جنگ اکنون، توافقی قابل قبول برای امنیت همسایگان عرب ایران نخواهد داشت. ریاض معتقد است هر توافق نهایی باید برنامه هستهای ایران را خنثی کرده، توان موشکهای بالستیک آن را نابود کند، حمایت تهران از گروههای نیابتی را متوقف سازد و مانع از بسته شدن عملیاتی تنگه هرمز توسط جمهوری اسلامی در آینده شود.