ارتش اسرائیل از کشته شدن ۴ نیروی خود در لبنان خبر داد
به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، ارتش اسرائیل اعلام کرد که در حادثهای که جزئیات آن هنوز مشخص نیست، چهار سرباز این رژیم کشته و چند نفر دیگر زخمی شدند.
بر اساس بیانیه ارتش، خانواده سه تن از کشتهشدگان شامل کاپیتان نعام مدمونی، گروهبان بن کوهین و گروهبان مکسیم انتس مطلع شدهاند و نام سرباز چهارم هنوز منتشر نشده است.
همچنین یک سرباز در این حادثه به شدت مجروح و یک سرباز ذخیره با جراحات متوسط به بیمارستان منتقل شدند تا تحت درمان قرار گیرند.