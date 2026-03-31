مدودف: رویارویی هسته‌ای میان ایران و اسرائیل اجتناب‌ناپذیر است

معاون رئیس شورای امنیت روسیه رویارویی هسته‌ای میان ایران و رژیم صهیونیستی را اجتناب‌ناپذیر خواند.

به گزارش ایلنا به نقل از النشره، دیمیتری مدودف، معاون رئیس شورای امنیت روسیه اظهار داشت که «رویارویی هسته‌ای میان ایران و اسرائیل اجتناب‌ناپذیر است».

در همین حال، وزارت خارجه روسیه نیز روز گذشته تأکید کرد کشورهایی که تأسیسات هسته‌ای ایران را هدف حمله قرار دهند، عملاً معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) و سازوکارهای نظارتی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را بی‌اثر می‌کنند.

از سوی دیگر، الکسی لیخاچف، رئیس شرکت دولتی روس‌اتم، هشدار داد که حملات در اطراف نیروگاه بوشهر تهدیدی جدی برای ایمنی هسته‌ای به شمار می‌رود و در صورت وقوع حمله‌ای دیگر در اطراف این نیروگاه، وضعیت می‌تواند به‌سرعت رو به وخامت بگذارد.

 

