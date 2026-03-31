خشم بن‌سلمان از مصر؛ السیسی مانع مشارکت نظامی مستقیم علیه ایران شد

رئیس‌جمهور مصر با اعلام خودداری از اعزام نیروهای ارتش به میدان درگیری با ایران، نقش میانجیگری کشورش را حفظ کرد. این موضع، با هشدار ترکیه و انتقاد برخی کشورهای خلیج، به ویژه امارات، همراه بود و عملاً اجرای پیشنهاد تشکیل «ناتو عربی» را به تعویق انداخت.

به گزارش  ایلنا به نقل از رای‌الیوم، منابع و کارشناسان دیپلماتیک غربی اعلام کردند عبدالفتاح السیسی، رئیس‌جمهور مصر در تماس‌های اخیر خود با چند رهبر کشورهای عربی، موضعی محتاطانه و جدی در برابر هرگونه درخواست مستقیم برای اعزام نیروهای نظامی مصر به منظور تثبیت امنیت و ثبات در کشورهای خلیج فارس اتخاذ کرده است. رئیس‌جمهور مصر تأکید کرده که تمرکز کشورش بر همکاری جمعی و فعال‌سازی توافقنامه‌های دفاعی مشترک میان کشورهای عربی است و نه اعزام مستقیم ارتش به میدان درگیری.

السیسی با صراحت از اعزام نیروهای ارتش مصر امتناع کرده و بر این باور است که وظیفه اصلی ارتش، حفاظت از مرزها و امنیت ملی کشور است و هرگونه مداخله مستقیم در جنگ با ایران، می‌تواند نقش میانجیگری مصر را تضعیف کند. با این حال، او در چارچوب پیشنهادات و توافقات اتحادیه عرب نسبت به فعال‌سازی توافقات قدیمی دفاع مشترک انعطاف نشان داده و پذیرفته که تیم‌های امنیتی و داخلی با ماموریت‌های غیرنظامی در صورت درخواست کشورهای عربی اعزام شوند.

مصر ترجیح می‌دهد حضور خود را در حلقه مشاوره‌های منطقه‌ای، به ویژه با عربستان سعودی، محدود کند و از ورود مستقیم به جنگ خودداری نماید. مذاکرات پشت‌پرده میان السیسی و رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، نیز نشان داد که محور اصلی این گفتگوها هشدار به مصر برای پرهیز از درگیری و جلوگیری از پیشبرد فوری پیشنهاد امارات برای تأسیس «ناتو عربی» یا ائتلاف نظامی مشابه ناتو بوده است.

موضع مصر باعث نارضایتی برخی کشورهای عربی حوزه خلیج‌فارس، به ویژه امارات، شده و رسانه‌های اماراتی آن را خیانت به کشورهای عربی و خلیج‌فارس توصیف کرده‌اند. با این حال، مقامات نظامی مصر معتقدند تشکیل یک ائتلاف نظامی در شرایط جنگ جاری عملی نیست و حضور گسترده پایگاه‌های نظامی آمریکا در کشورهای عربی، استقلال و عربی بودن تصمیم‌گیری را محدود می‌کند. به اعتقاد ارتش مصر، بهترین گزینه فعال‌سازی توافقنامه دفاع مشترک و پرهیز از ورود مستقیم به جنگ است.

دیدار کوتاه و حدود یک ساعته السیسی با محمد بن سلمان در فرودگاه جده نیز نشانه‌ای از نارضایتی سعودی‌ها بود. این دیدار، محرمانه و سریع برگزار شد و تیم فنی همراه هواپیمای رئیس‌جمهور مصر مجبور شد در هواپیما باقی بماند و پیش از پایان ملاقات، هواپیما به مسیر بازگشت. این اقدام پیام واضحی از نارضایتی عربستان نسبت به موضع مصر ارسال کرد.

