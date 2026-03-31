به گزارش ایلنا به نقل از رای‌الیوم، منابع و کارشناسان دیپلماتیک غربی اعلام کردند عبدالفتاح السیسی، رئیس‌جمهور مصر در تماس‌های اخیر خود با چند رهبر کشورهای عربی، موضعی محتاطانه و جدی در برابر هرگونه درخواست مستقیم برای اعزام نیروهای نظامی مصر به منظور تثبیت امنیت و ثبات در کشورهای خلیج فارس اتخاذ کرده است. رئیس‌جمهور مصر تأکید کرده که تمرکز کشورش بر همکاری جمعی و فعال‌سازی توافقنامه‌های دفاعی مشترک میان کشورهای عربی است و نه اعزام مستقیم ارتش به میدان درگیری.

السیسی با صراحت از اعزام نیروهای ارتش مصر امتناع کرده و بر این باور است که وظیفه اصلی ارتش، حفاظت از مرزها و امنیت ملی کشور است و هرگونه مداخله مستقیم در جنگ با ایران، می‌تواند نقش میانجیگری مصر را تضعیف کند. با این حال، او در چارچوب پیشنهادات و توافقات اتحادیه عرب نسبت به فعال‌سازی توافقات قدیمی دفاع مشترک انعطاف نشان داده و پذیرفته که تیم‌های امنیتی و داخلی با ماموریت‌های غیرنظامی در صورت درخواست کشورهای عربی اعزام شوند.

مصر ترجیح می‌دهد حضور خود را در حلقه مشاوره‌های منطقه‌ای، به ویژه با عربستان سعودی، محدود کند و از ورود مستقیم به جنگ خودداری نماید. مذاکرات پشت‌پرده میان السیسی و رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، نیز نشان داد که محور اصلی این گفتگوها هشدار به مصر برای پرهیز از درگیری و جلوگیری از پیشبرد فوری پیشنهاد امارات برای تأسیس «ناتو عربی» یا ائتلاف نظامی مشابه ناتو بوده است.

موضع مصر باعث نارضایتی برخی کشورهای عربی حوزه خلیج‌فارس، به ویژه امارات، شده و رسانه‌های اماراتی آن را خیانت به کشورهای عربی و خلیج‌فارس توصیف کرده‌اند. با این حال، مقامات نظامی مصر معتقدند تشکیل یک ائتلاف نظامی در شرایط جنگ جاری عملی نیست و حضور گسترده پایگاه‌های نظامی آمریکا در کشورهای عربی، استقلال و عربی بودن تصمیم‌گیری را محدود می‌کند. به اعتقاد ارتش مصر، بهترین گزینه فعال‌سازی توافقنامه دفاع مشترک و پرهیز از ورود مستقیم به جنگ است.

دیدار کوتاه و حدود یک ساعته السیسی با محمد بن سلمان در فرودگاه جده نیز نشانه‌ای از نارضایتی سعودی‌ها بود. این دیدار، محرمانه و سریع برگزار شد و تیم فنی همراه هواپیمای رئیس‌جمهور مصر مجبور شد در هواپیما باقی بماند و پیش از پایان ملاقات، هواپیما به مسیر بازگشت. این اقدام پیام واضحی از نارضایتی عربستان نسبت به موضع مصر ارسال کرد.

