سفر غیرمنتظره امیر قطر به عربستان

به گزارش ایلنا به نقل از راشا تودی، «شیخ تمیم بن حمد آل ثانی» امیر قطر امروز -دوشنبه- در سفری از پیش اعلام‌نشده وارد جده شد.

وی در فرودگاه «ملک عبدالعزیز» جده مورد استقبال «محمد بن سلمان» ولیعهد عربستان قرار گرفت.

همزمان، «عبدالله دوم» پادشاه اردن نیز وارد جده شده و قرار است با ولیعهد عربستان دیدار کند.

این سفرها در شرایطی انجام می‌شود که منطقه در پی تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران، با تشدید تنش‌ها، رو‌به‌رو شده است.



انتهای پیام/