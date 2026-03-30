بلومبرگ گزارش داد:
آرامکو قیمت نفت خود را برای خریداران در ماه مه افزایش خواهد داد
بلومبرگ پیشبینی کرد که شرکت نفت و گاز سعودی آرامکو، با ادامه بحران تنگه هرمز، قیمت نفت خود را برای خریداران در ماه مه افزایش خواهد داد.
به گزارش ایلنا به نقل از نووستی، بلومبرگ پیشبینی کرد که شرکت نفت و گاز سعودی آرامکو، با ادامه بحران تنگه هرمز، قیمت نفت خود را برای خریداران در ماه مه افزایش خواهد داد.
بلومبرگ به نقل از معاملهگران گزارش داد که قیمتگذاری سنتی بر اساس معیارهای منطقهای نفت نشان میدهد که اختلاف قیمت نفت خام اصلی، نفت سبک عرب، میتواند به سطح بیسابقهای نزدیک به ۴۰ دلار در هر بشکه افزایش یابد.
این افزایش در مقایسه با اختلاف قیمت آوریل برای خریداران آسیایی در برابر سبد نفت خام عمان/دوبی که تنها ۲.۵۰ دلار بود، قابل توجه است، در حالی که طبق دادههای بلومبرگ نفت سبک عرب در ماه مارس بدون هیچ اختلاف قیمتی فروخته شد.