چشمانداز شکست ترامپ در ایران؛ روایت خبرنگار بریتانیایی از داخل تهران
ومینیک واگورن، خبرنگار اسکای نیوز که از تهران گزارش میدهد، میگوید مردم ایران با تحمل و مقاومت، در برابر فشارهای خارجی ایستادهاند و فرهنگ تاریخی مقاومت، آمریکا را از دستیابی به پیروزی واقعی باز میدارد.
به گزارش ایلنا، دومینیک واگورن، خبرنگار و سردبیر بخش بینالملل اسکای نیوز، که خود را نخستین خبرنگار بریتانیایی معرفی میکند که از آغاز جنگ، تحولات ایران را از داخل کشور پوشش داده است، معتقد است که «دونالد ترامپ جنگی را علیه ایران آغاز کرده که توان پیروزی در آن را ندارد».
واگورن در گفتوگو با وبسایت آیپیپر توضیح داد که کاخ سفید قدرت واقعی ایران و توان مقابله آن در برابر حملات هوایی را دست کم گرفته است. به گفته او، حملات دقیق آمریکا که زیرساختهای نظامی و بخشهایی از ساختار سیاسی ایران را هدف گرفتهاند، موفق به ایجاد شورش مردمی نشده و برخلاف انتظار واشنگتن، مردم ایران، نه حکومت داخلی، بلکه آمریکا را مسئول مرگ و ویرانیهای اطراف خود میدانند.
این خبرنگار که یک هفته را در تهران همراه با شهروندان عادی در شرایطی پر از ترس و نگرانی سپری کرده، تصریح کرد: «دیدم چند هفته بمباران چه تاثیری بر یک ملت میگذارد. اگر شما یک ایرانی عادی باشید و ندانید ساختمان کناری شما هدف بعدی است، این تجربهای بسیار وحشتناک است.»
واگورن با اشاره به کمبود غذا، ترس از جان کودکان و ویرانیهای گسترده، افزود که «فرهنگ مقاومت» که بخشی از تاریخ و فرهنگ ایران است، سبب شده مردم با فشارهای خارجی مقابله کنند و روحیه تسلیم ناپذیری داشته باشند.
وی همچنین خاطرنشان کرد که رهبران ایران از قبل آماده بودند و با هر ترور یک مسئول، فرد جایگزین به سرعت وارد میدان میشود. افزایش قیمت نفت و تهدید تنگه هرمز نیز به ایران اهرم فشار قدرتمندی علیه آمریکا داده است.
این خبرنگار بریتانیایی یادآور شد که برخلاف پیشبینی تحلیلگران آمریکایی برای جنگ کوتاهمدت و فروپاشی سریع نظام، واقعیت نشان میدهد که واشنگتن برنامه جایگزینی ندارد و اظهارات ترامپ درباره پیروزی و تغییر رژیم متناقض و غیرواقعی است؛ چرا که تغییر واقعی به شکل تقویت بیشتر سختگیری و استحکام نظام ایران ظهور کرده است.
واگورن در پایان نتیجهگیری کرد: «ترامپ جنگی را آغاز کرده بدون برنامه جایگزین مشخص، در حالی که ایران هم بر میدان و هم در حوزه اقتصادی برتری دارد. بنابراین هرگونه پیروزی واقعی آمریکا حتی با ادامه بمباران نظامی، بسیار دور از دسترس است.»