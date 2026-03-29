واشنگتن و تلآویو از نزدیک شدن «مرحله سرنوشتساز» در جنگ با ایران خبر میدهند!
همزمان با تشدید تحولات میدانی در منطقه، اظهارات مقامات آمریکایی و صهیونیستی از ورود تجاوز نظامی علیه ایران به مرحلهای حساس و تعیینکننده حکایت دارد؛ مرحلهای که بهگفته آنها میتواند سرنوشت این جنگ را رقم بزند.
به گزارش ایلنا، روزنامه عبری «یدیعوت آحارونوت» نوشت: سخنان جیدی ونس، معاون رئیسجمهور آمریکا و افی دافرین، سخنگوی ارتش اسرائیل، نشاندهنده همگرایی آشکار مواضع سیاسی واشنگتن و برآوردهای نظامی تلآویو درباره تحقق بخش عمده اهداف اعلامی در این جنگ است.
در حالی که دونالد ترامپ از تمایل به پرهیز از تشدید تنش سخن میگوید، دادههای میدانی از تمرکز گسترده بر تخریب زیرساختهای تولیدی نظامی ایران خبر میدهد؛ اقدامی که از نگاه تحلیلگران، نشانه ورود عملیات به مرحله «پایانبندی راهبردی» و زمینهسازی برای ترتیبات پساجنگ است.
ونس در اظهاراتی مدعی شد که آمریکا «بیشتر اهداف نظامی خود علیه ایران، و شاید همه آنها» را محقق کرده و تأکید کرد که عملیاتها برای مدتی کوتاه ادامه خواهد یافت تا از بازگشت دوباره به درگیری جلوگیری شود.
در همین حال، سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی با تأکید بر هماهنگی کامل با آمریکا، از اجرای «طرحی دقیق و بیسابقه» خبر داد و مدعی شد که ایران با «نقاط ضعف جدی» مواجه شده و روند تضعیف آن ادامه دارد.
وی همچنین اعلام کرد که ارتش این رژیم طی روزهای آینده حملات به «تمام مؤلفههای حیاتی صنعت نظامی ایران» را تکمیل خواهد کرد؛ اقدامی که بهزعم آنها، توان بازسازی این ظرفیتها را برای مدت طولانی از ایران خواهد گرفت.
مقامات صهیونیستی، هدفگیری زیرساختهای «حیاتی و کلیدی» را دستاوردی مهم ارزیابی کرده و از تقسیم اهداف به سه سطح حیاتی، ضروری و مهم خبر دادهاند.
با وجود فضاسازی سیاسی پیرامون مذاکرات احتمالی میان واشنگتن و تهران، ارتش رژیم صهیونیستی تأکید کرده که عملیاتهای نظامی تحت تأثیر این روندها قرار نمیگیرد و تکمیل حملات میتواند نقطه عطفی در جنگ و حتی آغاز پایان آن باشد.
در همین راستا، جنگندههای این رژیم در ادامه تجاوزات خود، حملات گستردهای را علیه زیرساختهای ایران انجام دادهاند که از جمله آنها میتوان به هدف قرار دادن مقر سازمان صنایع دریایی در تهران اشاره کرد؛ مرکزی که در حوزه طراحی و تولید تجهیزات دریایی و نظامی فعالیت دارد.
به ادعای ارتش رژیم صهیونیستی، این حملات ضربهای جدی به توان دریایی ایران وارد کرده و ظرفیت تولید تسلیحات دریایی را بهشدت کاهش داده است. همچنین اهداف دیگری در حوزه تولید تسلیحات و سامانههای پدافندی مورد حمله قرار گرفتهاند؛ اقدامی که با هدف حفظ برتری هوایی این رژیم در آسمان ایران دنبال میشود.