پنتاگون در آستانه «قماری خطرناک»؛ سناریوی حمله زمینی به ایران روی میز

به گزارش ایلنا، در حالی که تجاوز نظامی صهیو آمریکایی به ایران اولین ماه خود را سپری کرده، روزنامه آمریکایی «واشنگتن‌پست» به نقل از منابعی در واشنگتن فاش کرده است که وزارت جنگ آمریکا (پنتاگون) در حال آماده‌سازی برای یک عملیات زمینی احتمالی علیه ایران است؛ اقدامی که می‌تواند ابعاد جدیدی از ماجراجویی نظامی آمریکا را رقم بزند.

بر اساس این گزارش، سناریوی مورد بررسی، لزوماً به معنای یک تهاجم گسترده نیست، بلکه ممکن است به عملیات‌های محدود اما هدفمند توسط نیروهای ویژه و یگان‌های پیاده‌نظام ختم شود؛ عملیاتی که گفته می‌شود اجرای آن تا دو ماه زمان خواهد برد.

به ادعای این روزنامه، یکی از اهداف اصلی این طرح، تسلط بر جزیره راهبردی خارگ است؛ نقطه‌ای حیاتی که حدود ۹۰ درصد صادرات نفت ایران از آن انجام می‌شود و در عین حال، نقش مهمی در کنترل تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز دارد. همچنین در این طرح، انهدام تسلیحات مستقر در سواحل ایران نیز مورد توجه قرار گرفته؛ تسلیحاتی که دونالد ترامپ پیش‌تر مدعی نابودی کامل آن‌ها شده بود.

با این حال، گزارش‌ها حاکی از آن است که اجرای چنین عملیاتی با مخاطرات جدی برای نیروهای آمریکایی همراه خواهد بود. در همین راستا، کارولین لیویت، سخنگوی کاخ سفید تأکید کرده که پنتاگون صرفا گزینه‌هایی را روی میز رئیس‌جمهور قرار داده و این به معنای اتخاذ تصمیم نهایی نیست.

دونالد ترامپ نیز پیش‌تر اعلام کرده بود که هنوز تصمیمی برای ورود به یک جنگ زمینی علیه ایران نگرفته و در صورت اتخاذ چنین تصمیمی، آن را از پیش علنی نخواهد کرد. هم‌زمان، مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا در گفت‌وگو با همتایان خود در گروه هفت، هرگونه برنامه‌ریزی برای عملیات زمینی در ایران را رد کرده است.

در داخل آمریکا نیز این رویکرد با مخالفت‌های قابل توجهی روبه‌رو شده است؛ به‌گونه‌ای که شماری از نمایندگان دموکرات و حتی برخی جمهوری‌خواهان نسبت به خطر کشیده شدن کشور به یک جنگ گسترده‌تر هشدار داده‌اند. نتایج نظرسنجی‌ها نیز نشان می‌دهد که ۶۲ درصد از آمریکایی‌ها با هرگونه مداخله زمینی در ایران مخالف‌اند و ۶۱ درصد نیز اساساً با ادامه جنگ مخالفت دارند.

در همین حال، برخی گزارش‌ها از آماده‌سازی برای یک حمله گسترده در صورت شکست مسیر دیپلماتیک حکایت دارد؛ سناریویی که می‌تواند با اعلام «پیروزی» از سوی ترامپ و واگذاری مسئولیت بازگشایی تنگه هرمز به جامعه بین‌المللی همراه شود.

