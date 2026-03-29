سندرز در تظاهرات «نه به پادشاهان»؛
جنگ علیه ایران، «نقض حقوق بینالملل» است
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، همزمان با برگزاری اعتراضات سراسری علیه «دونالد ترامپ» رئیسجمهوری آمریکا با عنوان «نه به پادشاهان»، فعالان و سیاستمداران از رأیدهندگان خواستند سیاستهای نظامی دولت آمریکا در خارج از کشور را رد کنند.
در یکی از اصلیترین این تجمعها در شهر سنتپل ایالت مینهسوتا، «برنی سندرز» سناتور دموکرات، اعلام کرد که با درخواست دونالد ترامپ برای اختصاص ۲۰۰ میلیارد دلار بودجه اضافی به جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران مخالفت خواهد کرد.
سندرز در سخنرانی خود گفت: «بیایید صادق باشیم؛ به مردم آمریکا درباره جنگ ویتنام دروغ گفته شد، درباره جنگ عراق هم دروغ گفته شد، و امروز نیز درباره جنگ ایران به ما دروغ گفته میشود».
وی همچنین یادآور شد که ترامپ در جریان کارزار انتخاباتی خود وعده داده بود که دیگر وارد «جنگهای بیپایان» نشود.
سندرز ادامه داد: «این جنگ نقض حقوق بینالملل است. هیچ کشوری حق ندارد صرفاً به انتخاب خود به کشور مستقل دیگری حمله کند».
این تحولات در حالی رخ میدهد که آمریکا در آستانه انتخابات میاندورهای قرار دارد؛ انتخاباتی که در ماه نوامبر برگزار میشود و عملکرد حزب جمهوریخواه به رهبری ترامپ در آن بهطور جدی محک خواهد خورد.