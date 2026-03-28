به گزارش ایلنا به نقل از ارم‌نیوز، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در جنگ با ایران، تاکتیک “TACO” را در پیش گرفته است.” این عبارت، که مخفف “چرخش و عقب‌نشینی” است، عنوان تحلیلی است که “ریچر هیترو”، روزنامه‌نگار کانادایی، در نشریه “لاکتوالیته” کانادا درباره رویکرد ترامپ در قبال ایران به کار برده است.

هیتو معتقد است: “ترامپ هشدارهای پر سر و صدایی صادر می‌کند، اما پیش از پایان مهلت مقرر، از آن‌ها عقب‌نشینی می‌کند. هفته جاری نیز از این الگو مستثنی نبود؛ بلکه تجسمی فشرده از این روند تکراری بود.”

جزئیات روایت بحران؛ از وال‌استریت تا تنگه هرمز

این روزنامه‌نگار کانادایی در شرح رویدادها می‌نویسد: “در روز ۲۵ مارس، پس از آنکه سقوط شاخص‌های وال‌استریت از ۲۸ فوریه و افزایش شدید قیمت نفت در پی اظهارات ترامپ مبنی بر اینکه «بی‌قید و شرط به سرنگونی آنها( حکومت ایران) ادامه خواهد داد، رئیس‌جمهور آمریکا در پلتفرم “تروث سوشال” خود، پیامی را منتشر کرد که آن را “توقف ۱۰ روزه جنگ به درخواست ایران” نامید.”

ترامپ در این پیام نوشت: “مذاکرات در جریان است و برخلاف ادعای رسانه‌های دروغ‌پرداز، به خوبی پیش می‌رود.”

اما بلافاصله، واسطه‌های منطقه‌ای در گفت‌وگو با روزنامه “وال‌استریت ژورنال” این روایت را تکذیب کردند و متذکر شدند که تهران هیچ درخواستی برای توقف حمله به تأسیسات انرژی نداشته است. تسلسل زمانی رویدادها گویای همه چیز است: سقوط شاخص‌ها، افزایش قیمت نفت، و سپس “توقف جنگ به درخواست ایران”.

اعتراف دیپلمات سابق آمریکا: ایران، ترامپ را غافلگیر کرد

آلن ایر، دیپلمات سابق آمریکا و متخصص امور ایران، در این باره می‌گوید: “ترامپ کاملاً در محاسبات خود اشتباه کرد، آنگاه که گفت ۴۸ ساعت برای باز کردن تنگه (هرمز) به ایران فرصت می‌دهد. هنگامی که مشخص شد ایران در ضربه زدن به زیرساخت‌های انرژی همسایگانش به عنوان یک اقدام تلافی‌جویانه جدی است، او مجبور به عقب‌نشینی شد.”

“الکس فتونکا” از “موسسه خاورمیانه” نیز با این تحلیل موافق است و می‌گوید: “ایران، ترامپ را با توانایی خود در مقاومت و آمادگی برای تشدید تنش بدون هیچ ملاحظه‌ای، شگفت‌زده کرد.”

منطق قدرت و ترس در تهران؛ نگاهی به آینده

آرش عزیزی، مورخ ایرانی-آمریکایی، معتقد است ایران اکنون با ترکیبی از “اعتماد به نفس توام با ترس” اداره می‌شود: “ما به شدت آسیب دیده‌ایم و نمی‌خواهیم این وضعیت تکرار شود. اما نمی‌توانیم به وضعیت قبل بازگردیم.”

بر این اساس، هر راه‌حلی نیازمند حمایت گسترده منطقه‌ای و شاید پشتیبانی قدرت‌های جهانی مانند روسیه و چین خواهد بود.

قالیباف؛ برگ برنده ایران در مذاکرات؟

در این گزارش ادعا شده است: در قلب هرگونه مصالحه احتمالی، نام “محمدباقر قالیباف”، رئیس مجلس شورای اسلامی و فرمانده سابق سپاه پاسداران، به عنوان شخصیتی که از وزن کافی برای مذاکره بدون از دست دادن اعتبار خود نزد اصولگرایان برخوردار است، برجسته می‌شود.

“TACO”؛ تاکتیک تکراری یا سرآغاز روندی جدید؟

هیتو تحلیل خود را با این مشاهده تلخ به پایان می‌رساند: این “TACO” اولین مورد در این جنگ نبود و آخرین آن نیز نخواهد بود. او به این نکته اشاره می‌کند که این توقف ممکن است پوششی برای تشدید تنش‌های دیگر، مانند اعزام نیروهای زمینی به ایران در روزهای آینده، باشد.

تحلیلگران این سوال را مطرح می‌کنند: ترامپ چند بار دیگر می‌تواند از تاکتیک “هشدار و سپس عقب‌نشینی” استفاده کند، پیش از آنکه این برگ برنده خود را کاملا از دست بدهد؟

