به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، یک ماه از آغاز تجاوز نظامی اسرائیل و آمریکا علیه ایران می‌گذرد و همچنان موشک‌های ایرانی آسمان سرزمین‌های اشغالی را تهدید می‌کنند. اگرچه بخش عمده‌ای از این حملات توسط سامانه‌های دفاع هوایی اسرائیل رهگیری شده، اما پرسش‌ها درباره توان تل‌آویو برای مقاومت طولانی‌مدت در برابر این حملات روزبه‌روز جدی‌تر می‌شود.

ارتش اسرائیل بارها اعلام کرده که ذخایر موشک‌های رهگیر برای مقابله با حملات ایران یا حزب‌الله لبنان هنوز کافی است، اما تحلیلگران هشدار می‌دهند که جنگ وارد هفته پنجم شده و مصرف موشک‌ها و ذخایر پدافندی، به‌ویژه موشک‌های دوربرد، بسیار سریع است.

سامانه‌های دفاع هوایی اسرائیل بر اساس یک ساختار چندلایه طراحی شده که توان مقابله با تهدیدها در ارتفاعات مختلف را دارد؛ از جمله:

سامانه آرو ۲ و ۳: رهگیری موشک‌هایی که خارج از جو زمین پرواز می‌کنند.

سامانه آمریکایی تاد: رهگیری موشک‌های بالستیک داخل و خارج جو.

گنبد آهنین: مقابله با موشک‌ها و راکت‌های کوتاه‌برد و تهدیدات در ارتفاع پایین.

به گفته بنی یونگمان، رئیس گروه امنیتی «TSG» اسرائیل، هیچ نقطه‌ای در اسرائیل بدون پوشش چندلایه دفاع هوایی نیست، اما هیچ سامانه‌ای صددرصد کارا نیست و میانگین رهگیری ۹۲ درصد، با وجود استثنایی بودن، هنوز به معنای حفاظت کامل نیست.

طبق اعلام ارتش، از آغاز جنگ در ۲۸ فوریه، ایران بیش از ۵۵۰ موشک بالستیک شلیک کرده است. با وجود موفقیت‌های دفاعی اسرائیل، ۲۲ شهروند این رژیم بر اثر نفوذ برخی موشک‌ها جان باخته‌اند.

کاهش ذخایر و فشار طولانی‌مدت

تحلیل‌ها نشان می‌دهند که مصرف موشک‌ها و مهمات، به ویژه موشک‌های دوربرد و دقیق، در هفته‌های اول جنگ بسیار بالا بوده و ذخایر تقریباً در حال اتمام است. بر اساس گزارشی از مؤسسه «روسی» بریتانیا، در ۱۶ روز نخست جنگ، آمریکا و اسرائیل بیش از ۱۱ هزار و ۲۹۴ مهمات مصرف کرده‌اند که هزینه‌ای بالغ بر ۲۶ میلیارد دلار در پی داشته است.

طبق این گزارش، حدود ۸۱ درصد ذخایر موشک‌های آرو اسرائیل تاکنون مصرف شده و پیش‌بینی می‌شود تا پایان ماه مارس به اتمام برسد.

مشکلات فنی و محدودیت تولید

ارتش اسرائیل با چالش‌های فنی نیز مواجه است. اختلال اخیر در سامانه «مقلاع داوود» منجر شد دو موشک ایرانی به شهرهای دیمونا و عراد در جنوب ف نفوذ کنند؛ مناطقی که مرکز تحقیقات هسته‌ای استراتژیک در آن‌ها قرار دارد.

با این حال، کارشناسان معتقدند اسرائیل می‌تواند تولید لسطین اشغالی موشک‌های رهگیر را سریع‌تر از ایران افزایش دهد، اما محدودیت‌های صنعتی و زمانی، هزینه بالا و پیچیدگی‌های تولید، فشار بر سامانه دفاعی این رژیم را حفظ می‌کند.

گزینه‌های تل‌آویو

به گفته ژان‌لوئی سومان، پژوهشگر مؤسسه خاورمیانه در سنگاپور، اسرائیل برای ادامه مقابله سه راه دارد:

ترکیب و استفاده همزمان از سامانه‌های دفاعی مختلف برای جبران کمبودها،

عدم رهگیری موشک‌ها و پهپادهایی که در مناطق غیرمسکونی سقوط می‌کنند،

افزایش فشار نظامی و حملات پیشگیرانه برای کاهش توان ایران پیش از آنکه منابع دفاعی اسرائیل به پایان برسد.

