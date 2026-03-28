دیپلمات روس:
به تلاشهای میانجیگری خود برای حلوفصل بحران خاورمیانه ادامه میدهیم
دیپلمات روس گفت که مسکو به تلاشهای میانجیگری خود برای حل بحران خاورمیانه ادامه خواهد داد.
به گزارش ایلنا به نقل از راشا تودی، «ولادیمیر سافرونکوف»، نماینده وزارت خارجه روسیه در امور خاورمیانه، تایید کرد که مسکو به تلاشهای میانجیگری خود برای حل بحران ایران ادامه خواهد داد.
سافرونکوف همچنین حمایت روسیه از ابتکارات ترکیه، مصر و پاکستان برای حلوفصل مناقشه را ابراز کرد.
وی اظهار داشت: «تلاشهای ما با ابتکارات صلح ارائه شده توسط کشورهای منطقه، به ویژه ترکیه، مصر و پاکستان که ما به طور فعال از آنها حمایت میکنیم، سازگار است».
مقام روس بر لزوم کنار گذاشتن دخالت کشورهای غیرمنطقهای در امور خاورمیانه و رهایی از ترسهای استعماری و در عوض، تلاش بر اساس اصول تشویق گفتوگو و حلوفصل دیپلماتیک اختلافات و ایجاد یک سیستم امنیتی مبتنی بر همکاری تاکید کرد.
وی افزود: «بر این اساس، ما تلاشهای میانجیگری را انجام میدهیم و آمادهایم با همه بازیگران کلیدی ارتباط برقرار کنیم».