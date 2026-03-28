بلومبرگ گزارش داد:
نگرانی کشورهای خلیج فارس در مورد فقدان آشکار استراتژی واشنگتن
بلومبرگ گزارش داد که کشورهای خلیج فارس به طور خصوصی ضمانتهای امنیتی آمریکا را زیر سوال برده و نگرانی خود را در مورد فقدان آشکار استراتژی واشنگتن ابراز میکنند.
به گزارش ایلنا به نقل از تاس، بلومبرگ به نقل از منابع خود گزارش داد که کشورهای خلیج فارس به طور فزایندهای از ایالات متحده در مورد جنگ ایران ناامید شدهاند و به طور خصوصی ضمانتهای امنیتی آمریکا را زیر سوال برده و نگرانی خود را در مورد فقدان آشکار استراتژی واشنگتن ابراز میکنند.
مقامات خلیج فارس همچنین ارزش میزبانی پایگاههای آمریکایی را که کشورهایشان را هدف حملات قرار داده است، زیر سوال میبرند.
علاوه بر این، کشورهای منطقه معتقدند که «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا، میتواند ادعای پیروزی کرده و از درگیری خارج شود.
این رسانه خاطرنشان کرد: «در چنین سناریویی، کشورهای خلیج فارس میترسند که مجبور شوند با ایران خشمگینی که نوعی کنترل بر تنگه هرمز را حفظ میکند، مقابله کنند».