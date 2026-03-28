نخستین عملیات نظامی علیه اسرائیل انجام شد

به گزارش ایلنا به نقل از المیادین، «سرتیپ یحیی سریع»، سخنگوی نیروهای مسلح یمن، با انتشار بیانیه‌ای از نخستین عملیات نظامی علیه رژیم صهیونیستی خبر داد.

سخنگوی نیروهای مسلح یمن از نخستین عملیات نظامی با شلیک چند موشک بالستیک به اهداف نظامی حساس اسرائیل در جنوب فلسطین اشغالی خبر داد.

سریع گفت این عملیات هم‌زمان با عملیات ایران و حزب‌الله در لبنان انجام شد و با موفقیت به اهداف خود رسید.

