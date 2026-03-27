واشنگتن هنوز پاسخی از ایران دریافت نکرده است

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «مارکو روبیو» وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد که واشنگتن هنوز پاسخی از سوی ایران به طرح ۱۵‌بندی پیشنهادی دریافت نکرده، اما این پاسخ ممکن است در هر لحظه ارائه شود.

مارکو روبیو در گفت‌وگو با خبرنگاران، در پاسخ به پرسشی درباره زمان پاسخ تهران گفت: «هنوز چیزی دریافت نکرده‌ایم» ولی افزود که این موضوع می‌تواند در هر زمانی اتفاق بیفتد و از ارائه پیش‌بینی مشخص خودداری کرد.

وی افزود: «در این میان، عملیات آمریکا ادامه دارد».

روبیو همچنین گفت که این درگیری طولانی نخواهد شد و به‌رغم ناکامی‌های اخیر آمریکا مدعی شد که «واشنگتن می‌تواند بدون اعزام نیروهای زمینی به اهداف خود در ایران دست یابد».

وی در ادامه ادعاهای خود افزود که «آمریکا به دستیابی به اهداف خود در آینده‌ای نزدیک بسیار اطمینان دارد» و مدعی شد که مدت زمان عملیات در ایران «چند هفته، نه چند ماه» خواهد بود.

انتهای پیام/