کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی

به گزارش ایلنا به نقل از نووستی، قیمت نفت پس از اعلام رئیس جمهور آمریکا مبنی بر پیشرفت خوب مذاکرات با ایران و تمدید مهلت حمله به سایت‌های انرژی ایران به مدت ۱۰ روز، کاهش یافت و به یک هفته بی‌ثبات پایان داد.

تا ساعت ۹:۱۵ به وقت مسکو، قیمت نفت خام برنت با ۰.۲۳ درصد کاهش به ۱۰۷.۷۶ دلار در هر بشکه رسید، در حالی که قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با ۰.۴۹ درصد کاهش به ۹۴.۰۲ دلار در هر بشکه رسید.

قیمت نفت روز پنجشنبه افزایش یافت، به طوری که نفت خام برنت ۵.۷ درصد و نفت وست تگزاس اینترمدیت ۴.۶ درصد افزایش یافت که ناشی از ترس از تشدید درگیری بود.

با این حال، حجم معاملات برای نزدیکترین قرارداد برنت به پایین‌ترین سطح خود از ۲۷ فوریه، یک روز قبل از شروع جنگ با ایران، رسید.

انتهای پیام/