عبور یک نفتکش تایلندی از تنگه هرمز

یک نفتکش تایلندی پس از هماهنگی دیپلماتیک بین تایلند و ایران، به سلامت از تنگه هرمز عبور کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، یک نفتکش تایلندی پس از هماهنگی دیپلماتیک بین تایلند و ایران، به سلامت از تنگه هرمز عبور کرد.

وزیر امور خارجه تایلند، به خبرنگاران گفت: «من درخواست کردم که اگر کشتی‌های تایلندی نیاز به عبور از تنگه دارند، آیا می‌توانند در تضمین عبور ایمن کمک کنند؟»

وی افزود: «آن‌ها پاسخ دادند که این کار را انجام می‌دهند و از ما خواستند نام کشتی‌هایی را که عبور خواهند کرد، ارائه دهیم.»

 

فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
