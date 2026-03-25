عبور یک نفتکش تایلندی از تنگه هرمز
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، یک نفتکش تایلندی پس از هماهنگی دیپلماتیک بین تایلند و ایران، به سلامت از تنگه هرمز عبور کرد.
وزیر امور خارجه تایلند، به خبرنگاران گفت: «من درخواست کردم که اگر کشتیهای تایلندی نیاز به عبور از تنگه دارند، آیا میتوانند در تضمین عبور ایمن کمک کنند؟»
وی افزود: «آنها پاسخ دادند که این کار را انجام میدهند و از ما خواستند نام کشتیهایی را که عبور خواهند کرد، ارائه دهیم.»