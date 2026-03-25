به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، دو مقام پاکستانی مدعی شدند که ایران پیشنهادی ۱۵ ماده‌ای از ایالات متحده با هدف آتش‌بس در جنگ جاری دریافت کرده است.

این دو مقام، این پیشنهاد را به طور کلی مربوط به کاهش تحریم‌ها، همکاری هسته‌ای غیرنظامی، کاهش برنامه هسته‌ای ایران، تن دادن به نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و اعمال محدودیت بر موشک‌ها و عبور کشتی‌ها از تنگه حیاتی هرمز توصیف کردند.

این دو مقام به شرط ناشناس ماندن با آسوشیتدپرس صحبت کردند، زیرا مجاز به انتشار جزئیات نبودند.

