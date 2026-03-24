ترامپ بار دیگر مدعی مذاکره با ایران شد
رئیسجمهوری آمریکا با طرح مجدد برخی ادعاها در خصوص مذاکره واشنگتن و تهران، گفت که ایالات متحده با «افراد مناسبی» در ایران در حال مذاکره است.
به گزارش ایلنا، «دونالد ترامپ» رئیسجمهوری آمریکا با طرح مجدد برخی ادعاها در خصوص مذاکره واشنگتن و تهران، گفت که ایالات متحده با «افراد مناسبی» در ایران در حال مذاکره است.
وی طی مواضعی بیاساس مدعی شد که این افراد به دنبال دستیابی به توافق با واشنگتن هستند.
در حالی که ایران بارها بر مسالمتآمیز بودن برنامه هستهای خود تأکید کرده است، ترامپ با تکرار برخی ادعاها گفت: «ایران با کنار گذاشتن کامل برنامههای خود برای دستیابی به سلاح هستهای موافقت کرده است».
رئیسجمهوری آمریکا در ادامه ادعاهای خود افزود که «مارکو روبیو» وزیر خارجه و «جیدی ونس» معاون رئیسجمهوری، در مذاکرات با ایران برای حلوفصل مناقشه جاری مشارکت دارند.
وی همچنین مدعی شد که ما هماکنون در حال مذاکره (با ایران) هستیم؛ «استیو ویتکاف» و «جرد کوشنر» نمایندگان آمریکا نیز در کنار وزیر خارجه روی این موضوع کار میکنند و گروه بزرگی از افراد در این روند دخیل هستند.