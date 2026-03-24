اکسیوس مدعی شد:
آمریکا و میانجیگران منطقهای در حال بررسی مذاکرات سطح بالا با ایران هستند
به گزارش ایلنا، پایگاه «آکسیوس» مدعی شد که آمریکا به همراه گروهی از میانجیهای منطقهای در حال بررسی امکان برگزاری مذاکرات صلح سطحبالا با ایران هستند.
در ادامه این ادعا آمده است که این مذاکرات ممکن است تا روز پنجشنبه برگزار شود.
این در حالی است که پیش از این، «دونالد ترامپ» رئیسجمهوری آمریکا نیز مدعی برگزاری مذاکرات با ایران شده بود اما این ادعا توسط تهران تکذیب شده است.