به گزارش کانال ۱۲، دولت آمریکا به اسرائیل اطلاع داده است که برنامه‌های عملیاتی مربوط به بازگشایی تنگه ممکن است هفته‌ها طول بکشد، که عملاً به معنای آماده شدن برای جنگی طولانی‌تر از تخمین اولیه (۴-۵ هفته) است.

در همین حال، کانال ۱۲ تلویزیون اسرائیل اعلام کرد که تل‌آویو «اطلاع نسبی» از طرح آمریکا، به‌ویژه در حوزه‌های اطلاعاتی و برنامه‌ریزی عملیاتی در اطراف هرمز، دارد.

