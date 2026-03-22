سیبیاس:
ایران تا یک میلیون سال دیگر هم تسلیم نخواهد شد
یک تحلیلگر خاورمیانه با تأکید بر اینکه این جنگ برای آمریکا پیروزی به همراه نداشته است، گفت که ایران تا یک میلیون سال دیگر هم تسلیم نخواهد شد.
دنی سیترینوویچ»، پژوهشگر غیرمقیم اندیشکده «شورای آتلانتیک»، در گفتوگو با شبکه «سیبیاس نیوز» افزود که آمریکا و اسرائیل توانمندیهای ایران را دستکم گرفتهاند و بعید است نظام حاکم در این کشور فروبپاشد.
وی ادامه داد: «انتظارات ما بیش از حد بالا بود. اگر کسی فکر میکند با یک کارزار هوایی میتوان این نظام را سرنگون کرد... باید دوباره فکر کند».
سیترینوویچ تأکید کرد که اگر جنگ همین امروز پایان یابد، نمیتوان آن را پیروزی برای آمریکا دانست، زیرا این نظام «تا یک میلیون سال دیگر هم تسلیم نخواهد شد».
وی گفت: «تا زمانی که این نظام برقرار است، هیچ تسلیم بدون قید و شرطی در کار نخواهد بود» و افزود که ایران از توان موشکی یا برنامه هستهای خود دست نخواهد کشید.
سیترینوویچ که ۲۵ سال در بخش اطلاعات نظامی اسرائیل فعالیت داشته، همچنین برنامهریزی آمریکا و اسرائیل برای حملات به ایران و نبود راهبرد خروج را زیر سؤال برد و گفت که این رویکرد بر «فرضی نادرست» استوار بوده است؛ اینکه با حذف رهبر این کشور، نظام فروخواهد پاشید.
وی گفت: «تمام کارشناسان ایران میدانستند که چنین اتفاقی نخواهد افتاد، زیرا این ساختار بسیار قدرتمندتر از یک فرد است، اما قانع کردن مقامهای دولتی بسیار دشوار بود».
این تحلیلگر در پایان افزود: «به همین دلیل اکنون پیشبینی پایان این جنگ بسیار دشوار است» و تأکید کرد که مشکلات اساسی در راهبرد وجود دارد.