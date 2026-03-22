خروج نیروهای آلمانی از عراق
آلمان در پی تصمیم ناتو برای تغییر وضعیت استقرار نیروها در عراق به دلیل وخامت اوضاع امنیتی در خاورمیانه، پرسنل نظامی خود را از این کشور خارج کرد.
به گزارش ایلنا، «بوریس پیستوریوس»، وزیر دفاع آلمان، با ابراز خرسندی از بازگشت موفقیتآمیز نیروهای آلمانی به این کشور، گفت که خارج کردن پرسنل نظامی آلمان (از عراق) با موفقیت انجام شده است.
وی اظهار داشت که پرسنل و تجهیزات با هواپیماهای ترابری از بغداد در شرایط پرخطر به خارج از این کشور منتقل شدهاند.
نیروهای آلمانی به عنوان بخشی از ماموریت ناتو در عراق در این کشور مستقر بودند و وظیفه مشاوره و آموزش به نیروهای امنیتی این کشور را بر عهده داشتند.
ناتو پس از تشدید اوضاع امنیتی منطقه، تصمیم به تخلیه تمامی پرسنل خود به اروپا گرفته است.
مقامات عراقی و ناتو تاکید کردهاند که این تخلیه یک اقدام موقت است و نیروها به محض پایان جنگ و تثبیت اوضاع امنیتی به عراق بازخواهند گشت.